الحلقة 7 من «علاقة مشروعة»| شقيق «بثينة» يذهب إلى «أمجد».. هل يُخبره بالحقيقة؟

شهدت الحلقة 7 من مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال ومي عمر وداليا مصطفى، ذهاب «شريف» شقيق مي عمرو (بثينة) إلى منزل طليقها مراد مكرم (أمجد) ليُخبره بشيء مهم، لكن لم يجده، وأخبره الحارس الشخصي لفلا «أمجد» أنَّ الأخير لم يأتي إلى منزله منذُ فترة، وحاول «شريف» أن يحصل على رقم هاتفه أو عنوان الشركة، ولم يسمح حارس العمارة بإعطائه بيانات عن «أمجد».

مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 7

ورصدت الحلقة السابعة من مسلسل علاقة مشروعة، إصرار «شريف» على مقابلة «أمجد» طليق شقيقته «بثينة»، ويبدو أنَّه سيخبره بقصة الحب التي تجمع ياسر جلال (عمرو) بـ«بثينة» وزواجهما الذي لا يعرفه أحد سوهما وسائق «عمرو» الشخصي.

أبطال مسلسل علاقة مشروعة

الجدير بالذكر أن العمل يعرض على أكثر من قناة فضائية خلال شهر رمضان القادم 2023، حيث يتم بثه لأول مرة على قناة DMCدراما وبعدها يعرض على قناة “الحياة”، ثم يعرض على فضائية ONو ON DRAMA، وسيتم إعادة بثه على نفس القنوات قبل الفجر، ليكون إجمالي عرضه أكثر من خمسة مرات في اليوم .

مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".

قصة مسلسل علاقة مشروعة

تدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجى، وفكرة الزواج الثانى، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.