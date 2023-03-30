الخميس 30 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

سره الباتع الحلقة 8: ريم مصطفى تشارك في جمعة الغضب خلال 25 يناير

مسلسل سره الباتع
مسلسل سره الباتع

كشفت الحلقة الثامنة من مسلسل سره الباتع للمخرج خالد يوسف طبيعة شخصية سارة التي تجسدها ريم مصطفى الثائرة والتي تقرر النزول مع الثوار للمشاركة في جمعة الغضب 28 يناير 2011، حيث سلطت الحلقة الضوء على هذا اليوم مع عرض لقطات حقيقة من يوم جمعة الغضب.

وشهدت الحلقة اختلاف سارة (ريم مصطفى) مع والدتها حول فكرة النزول مع الثوار إلى ميدان التحرير يوم جمعة الغصب، حيث تشرح لها رغبتها في التعبير عن رأسها وحلمها بأن تكون البلد أفضل، وبالفعل تشارك ريم في التظاهرات وتخير الثوار بمحاولات سرقة المتحف المصرى، وتقودهم لعمل لعمل كوردون حول المتحف من اجل اغلاق الطريق على أي أحد بالداخل حاول السرقة حتى حضرت قوات الجيش.

وتجسد ريم مصطفى خلال أحداث مسلسل سره الباتع شخصية سارة التي تعمل مرشدة سياحية وتشترك مع أحمد فهمى فى البحث عن سر السلطان حامد، وذلك من خلال ورق قديم  مدفون في مقامات السلطان حامد بالاريام، والتي تكشف عن تفاصيل كثيرة حول حياة حامد ومقاومته للحملة الفرنسية بمشاركة أهل قريته من الفلاحين.

و"سره الباتع" مستوحى من رواية "سره باتع" للأديب يوسف إدريس، وبمعالجة درامية وسيناريو وحوار وإخراج  خالد يوسف، والعمل دراما عصریة تاریخیة أحداثها  تدور بين زمنين .. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798 ويشارك في بطولته أكثر من 60 ممثل وممثلة، أبرزهم أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع.

وتضم قائمة أبطال المسلسل كلاً حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز أحمد وفيق، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفي درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، خالد أنور، هدي الاتربي، ميدو عادل، ألحان المهدي، إسلام حافظ، رشا بن معاوية، شريف حافظ، تسنيم هاني، ميدو ماهر وعدد آخر من الفنانين.

أحداث مسلسل سره الباتع الحملة الفرنسية على مصر الحملة الفرنسية الحلقة الثامنة الحاضر ميدو عادل ميدان التحرير

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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