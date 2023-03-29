«الكتيبة 101» الحلقة 7.. فتاة تستغيث بطبيبة من زوجها التكفيري بسيناء

كشفت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل الكتيبة 101 عن حضور فتاة إلى طبيبة المستشفى بسيناء تستغيث من زوجها التكفيري وتطلب منها مساعدتها في الهروب منه والرجوع إلى أهلها.

تفاصيل الحلقة 7 من مسلسل الكتيبة 101

وهو ما جعل الطبيبة تعدها أنها لن تتركها، ثم تصف "روشتة" لها تلزم الزوج بالعودة مرة ثانية للاستشارة على حالة زوجته بعد أسبوع، وذلك حتى تستطيع التصرف في الأمر.

وبدأت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل الكتيبة 101 بدعاء والدة الضابط نور والتي تجسد دورها الفنانة "لبلبة" لابنها الضابط نور "عمرو يوسف" بأن يحفظه الله لها وينصره دائمًا وألا يريها فيه مكروه ويعيدها لها دائمًا سالمًا غانمًا.

كان دعاء والدة الضابط نور بعد أن وجدته وقد استيقظ وظهر عليه علامات القلق، بعد أن حلم حلمًا لم تسأله عنه، وكان عن ابن الشيخ سالم الذي استشهد من قبل في تفجير إرهابي.

ويجسد الفنان عمرو يوسف في مسلسل "الكتيبة 101" دور رائد بالجيش المصري يدعى نور صلاح العزب، كما يلعب الفنان أسر ياسين دور الرائد الشهيد خالد محمد دبور، والذى كان قائدًا لمجموعة كمائن بكرم القواديس.

ويعرض مسلسل الكتيبة 101 بطولات الكتيبة ورجالها البواسل، في التصدي للعناصر التكفيرية في كل من العريش وسيناء، وذلك باعتبارها الكتيبة التي تقع في أخطر البؤر التي شهدت تمركزا للإرهاب في مصر وهي "سيناء".

وأوضحت الحلقات الماضية عن معركة ملحمية خاضها أبطال القوات المسلحة لاستعادة حق زملاءهم من شهداء كمين كرم القواديس، ولقنوا الجماعات الإرهابية درسا لن ينسى.

الكتيبة 101 قدمت أكثر من 300 شهيد من مقاتليها،كما أدارت "الكتيبة 101" العديد من الحملات المكبرة ضد البؤر الإرهابية، وكل العمليات النوعية التى تنفذها قوات الصاعقة، كما تعرضت لهجمات متعددة بقذائف الهاون وصواريخ 107 في أكثر من مرة.

يضم المسلسل قائمة طويلة من النجوم على رأسهم عمرو يوسف، آسر ياسين، وأيضًا فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي ويعرض في الساعة 8 و45 دقيقة.