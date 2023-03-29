«الكتيبة 101» الحلقة 7.. الجندي بركات: «طلبت آجي سيناء عشان أرفع رأس أبويا وأمى»

في الحلقة السابعة من مسلسل الكتيبة 101، ظهر الجندي بركات وهو يتحدث مع زميله عن قريته "أبو حماد" في الشرقية وأن هناك واقعة حدثت له أنه قبض على سارق، وكافأه أهل القرية واعتبروه "بطلاً".

تفاصيل الحلقة السابعة من مسلسل الكتيبة 101

ويتحدث "بركات" أن نظرة الفخر التي رآها في عيني أمه وأبوه جعلته فخورًا بنفسه، وأن عليه أن يصبح بطلًا عندما يكبر، وكان هذا سبب انضمامه للجيش، لجعل أبويه فخورين به على الدوام، ويضحك معه زميله ويقول: "عايزين نروح أبو حماد دي اللي على طول بتحكيلنا عليها"، ليقول له بركات: "إحنا اللّي فطّرنا القطر".

قصة المسلسل

يعتبر مسلسل الكتيبة 101 من أبرز الأعمال الدرامية المشاركة في الموسم الرمضاني، 2023، ويجسد أبطاله شخصيات عدد من أبطال القوات المسلحة المصرية، شهداء الجيش المصري الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن والمسلسل إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور أحداث مسلسل "الكتيبة 101" في إطار درامي، حول كيفية نجاح تلك الكتيبة في التصدي للتكفيرين الموجودين في سيناء، ويعرض المسلسل بطولات القوات المسلحة في الحفاظ على الوطن من الأعداء، والتضحيات المقدمة من أجل سلامة وأمن الوطن، وتدور أحداثه في إطار فى 20 حلقة فقط.

"الكتيبة 101" تأليف إياد صالح، إخراج محمد سلامة، بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، خالد الصاوى وضيوف الشرف منهم محمد رجب.

وظهر في كواليس مسلسل الكتيبة 101، عدة مشاهد للعمليات العسكرية للجيش المصري في عمق سيناء، للتصدي للجماعات الإرهابية والتكفيرية، حيث يجسد الفنان آسر ياسين دور الرائد الشهيد خالد محمد دبور، فيما يجسد الفنان عمرو يوسف دور رائد بالجيش المصري يدعى نور صلاح العزب.

ويحظى المسلسل بنسبة مشاهدة عالية من جانب الجمهور الذي يهتم بمشاهدة هذا المسلسل لما يقدمه من بطولات ملحمية قام بها رجال القوات المسلحة لمواجهة الإرهاب لفرض الأمن على شمال سيناء.

مواعيد عرض المسلسل

يعرض مسلسل "الكتيبة 101" في الساعة 8:45 مساء على قناة، وتعاد مرتين الأولى في الساعة الثالثة من صباح اليوم التالي، والثانية في تمام 10 صباحًا، فيما تعرض عبر شاشة قناة ON Drama في تمام الساعة 7 مساء ويعاد خلال اليوم مرتين في مواعيد مختلفة.