الحلقة 7 من الكتيبة 101| الجيش يستخدم خطة «الحقنة» لاصطياد تكفيري

في الحلقة السابعة من مسلسل الكتيبة 101، ذهب أحد العناصر التكفيرية إلى المستشفى التي تعمل بها الدكتورة آمنة، التي تقوم بدورها ميرنا نور الدين، مع زوجته التي كانت "حبلى"، لكنها تتعرض لنزيف كما أخبر الطبيبة.

تفاصيل الحلقة 7 من مسلسل الكتيبة 101

وأخبرت الزوجة الطبيبة أن زوجها اختطفها من أهلها وأن عليها مساعدتها، فكتبت الطبيبة دواء وحقنة وأخبرت الزوج أن عليه أن إحضار هذه "الروشتة" لها وزيارتها مرة أخرى بعد أسبوع، ثم توجهت الطبيب إلى مكتب بلاغات الكتيبة 101 لتحرير إبلاغ عن تلك الحادثة، وعلى أثرها أمر الضابط خالد، الذي يقوم بدوره آسر ياسين، أن "الحقنة" ستكون الدليل الذي يرشدهم إلى هذا العنصر التكفيري، والذي يدعى "عيد"، وأن أي صيدلية يُطلب منها هذه الحقنة عليها إخباره أنها ستتوفر بعد ساعة ثم تقوم بإبلاغهم.

قصة المسلسل

يعتبر مسلسل الكتيبة 101 من أبرز الأعمال الدرامية المشاركة في الموسم الرمضاني، 2023، ويجسد أبطاله شخصيات عدد من أبطال القوات المسلحة المصرية، شهداء الجيش المصري، الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن، والمسلسل إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور أحداث مسلسل "الكتيبة 101" في إطار درامي، حول كيفية نجاح تلك الكتيبة في التصدي للتكفيرين الموجودين في سيناء، ويعرض المسلسل بطولات القوات المسلحة في الحفاظ على الوطن من الأعداء، والتضحيات المقدمة من أجل سلامة وأمن الوطن، وتدور أحداثه في إطار فى 20 حلقة فقط.

مسلسل "الكتيبة 101 " تأليف إياد صالح، إخراج محمد سلامة ، بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، خالد الصاوى وضيوف الشرف منهم محمد رجب.

وظهر في كواليس مسلسل الكتيبة 101، عدة مشاهد للعمليات العسكرية للجيش المصري في عمق سيناء، للتصدي للجماعات الإرهابية والتكفيرية، حيث يجسد الفنان آسر ياسين دور الرائد الشهيد خالد محمد دبور، فيما يجسد الفنان عمرو يوسف دور رائد بالجيش المصري يدعى نور صلاح العزب.

ويحظى المسلسل بنسبة مشاهدة عالية من جانب الجمهور الذي يهتم بمشاهدة هذا المسلسل لما يقدمه من بطولات ملحمية قام بها رجال القوات المسلحة لمواجهة الإرهاب لفرض الأمن على شمال سيناء.

مواعيد عرض المسلسل

يعرض مسلسل "الكتيبة 101" في تمام الساعة 8:45 مساء على قناة، وتعاد مرتين الأولى في الساعة الثالثة من صباح اليوم التالي، والثانية في تمام 10 صباحًا، فيما تعرض عبر شاشة قناة ON Drama في تمام الساعة 7 مساء ويعاد خلال اليوم مرتين في مواعيد مختلفة.