الخميس 30 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 30-3-2023

حالة الطقس
حالة الطقس

تستمر حالة الطقس في التقلب اليوم الخميس، حيث تتراجع درجات الحرارة مسجلة على القاهرة 20 درجة للعظمى، و9 درجات للصغرى، مع نشاط للرياح مصحوب بكتل هوائية باردة، وتشكل فرص لتساقط الأمطار على السواحل الشمالية، وتعرض الدستور حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 30-3-2023 . 

حالة الطقس اليوم 

توقع خبراء الأرصاد الجوية استمرار تراجع درجات الحرارة اليوم الخميس على كافة الأنحاء، مع عودة الأجواء الشتوية الربيعية والانخفاضات بشكل ملحوظ نهارًا وليلًا على جميع الأنحاء، ونشاط رياح مصحوب بكتل هوائية باردة.

وتابعت في بيان لها استمرار تراجع الحرارة مع نشاط رياح على أغلب أنحاء الجمهورية مصحوب بكتل هوائية باردة، خاصة مع أوقات الليل، حيث ستشتد البرودة، مما تستدعي ارتداء الملابس الشتوية ليلًا، والخفيفة نهارًا، مع تشكل فرص لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة اليوم الخميس.

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ويسود الطقس غدا أجواء مائلة للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومعتدل على السواحل الشمالية ومائل للحرارة على شمال الصعيد وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، أما عن حالة الطقس ليلا، فمن المتوقع أن يكون الطقس باردا على أغلب الأنحاء.

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وهو ما يعمل على الإحساس ببرودة الطقس خاصة خلال فترات الليل المتأخر والصباح الباكر.

درجات الحرارة المتوقعة

  • القاهرة الكبرى والوجه البحري 21- 11
  • الإسكندرية: العظمى 19، الصغرى 14.
  • السواحل الشمالية 18- 12
  • العلمين الجديدة: العظمى 20، الصغرى 14.
  • مطروح: العظمى 19، الصغرى 13.
  • العاصمة الإدارية: العظمى 22، الصغرى 14.
  • السلوم: العظمى 18، الصغرى 12.
  • جنوب سيناء 24- 15
  • شمال الصعيد 22- 11
  • جنوب الصعيد 27- 14

 

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موعد بداية فصل الصيف ٢٠٢٣ وفقًا للحسابات الفلكية ..خلال سطور

الطقس درجات الحرارة نشاط للرياح لتساقط الأمطار الأرصاد الجوية

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