مع بدء فصل الربيع.. «الأرصاد» توجه نصائح مهمة للمواطنين

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه بداية من الغد يبدأ فصل الربيع، والذي من المقرر له أن يكون يوم 21 من شهر مارس الجاري.

ووجهت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عدد من النصائح للمواطنين بعدم تخفيف الملابس، بسبب التقلبات الجوية التي ستحدث خلال هذا الأسبوع، ومع الأسبوع المقبل أيضًا.

وتابعت الدكتورة منار غانم، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلة: "سيكون هناك موجات ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة، واختلاف كبير فيها في اليوم الواحد فقط سواء في فترة النهار أو الليل".

ونصحت المواطنين قائلًة: "مش عايزين ننخدع بشكل كبير في درجات الحرارة في فترة النهار، وننسي أن فترة الليل ستشهد انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة، لذا إذا حاوّل البعض تخفيف ملابسه يكون بالنهار، وفي فترات الليل الالتزام بارتداء ملابس شتوية، لأننا سنظل نشعر بانخفاض درجات الحرارة خاصًة في الأيام التي سيكون فيها نشاطا للرياح، لذا تخفيف الملابس ليس هذه الفترة لأننا سنظل نشهد عدد من التقلبات الجوية، ورياح حادة وسريعة".

موعد ارتداء الملابس الصيفية

واختتمت غانم، تصريحها قولها: "يمكن تخفيف الملابس ولكن لا نرتدي ملابس صيفية في الوقت الحالي ونحافظ على الملابس الشتوية، ومن المهم جدًا في فترة السحور تناول عدد من المرطبات والسوائل، وتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة، خلال فترات النهار حتى لا تزود شعورنا بارتفاع درجات الحرارة"، بالإضافة إلى نصيحتها لقائدي السيارات بتفادي الشبورة المائية في الصباح الباكر.