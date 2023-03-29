الأربعاء 29 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسل عملة نادرة.. تعرف على ملخص الحلقة السابعة لـ نيللى كريم

عملة نادرة
عملة نادرة

عرضت مساء اليوم الحلقة السابعة من مسلسل "عملة نادرة" الذي تخوض بطولته نيللي كريم وتشارك به ضمن موسم رمضان 2023.

وشهدت الحلقة السابعة العديد من الأحداث المهمة حول شخصية "نادرة" التي تجسّدها الفنانة نيللي كريم وحماها "عبد الجبار" الذي يجسد دوره الفنان جمال سليمان.

الحلقة السابعة من مسلسل عملة نادرة 
 

تبدأ الأحداث بظهور نادرة ورضيعها في مركب تخبر عبد الجبار بصوت مسموع انها بخير وتطلب منه الأمان لها ولابنها، مؤكدة حُسن معاملة عائلة أبو عصايا لها، ثم تذهب للبيت ونفيسة تعنفها وتخبرهم نادرة عن الرجل الملثم تخبر نادرة عبد الجبار ان هناك من له مصلحه في موتها وموت ولدها كما حدث من قبل في محاولة سمها، تنهرها نفيسة وتطلب منها المغادرة إن أرادت، يؤكد عبد الجبار على كلامها ويعنف نادرة ويؤكد لها اعتنائه بحفيدة حال فكرت بالهرب مره أخرى.

يخبر علاء أنس وإسراء أن موقف نادرة غير مبرر، تعاتبه أنُس على تفكيرة ويبدو عليه الشرود، يزور الشيخ المنزلاوي منزل عبد الجبار ويستقبله بمحبة يؤكد له المنزلاوي صلاح الأمور بعد عودة نادرة ورضيعها، طالبًا من عبد الجبار السماح له بالحديث ويتلوا علية آية قرآنية، ثم سأله لماذا تتعدى على الشريعة؟

يجتمع عبد الجبار وأبنائه علاء ومسعود خارج المنزل ويؤكد لهم أنه مقتنع بكلام نادرة، لاسيما بعد تأكيد المنزلاوي كلامها، يثور مسعود وينهره والده ويؤكد لهم أن حفيدة يوسف أغلى منهم في قلبه ويخبرهم انه سيذهب للمصر لمقابلة الباشا.

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يثور عطية أبو عصايا وولده عادل كاعادتهم ويحاول حسن أبو عصايا توضيح بعض الأمور لهم و يخبرهم ان الباشا في مصر يريد مقابلة.

تخبر نادرة دميانة الفنانة جومانا مراد انها تتعرض لمؤامره للتخلص منها و تخبرها انها تشك ان موت زوجها بلال مقصود.
يقابل مسعود دميانة اثناء خروجها من حجرة نادرة و يبدوا علية معجباً بها مستغلاً غياب زوجها.

يطلب الشيخ الشاب عمر من حنا صاحب محل البقالة بعض الأغراض الكثيرة من اجل الاعتكاف، تغادر امل السيدة القاهريه منزلها بسبب ما يحدث في البلد و يحاول زوجها معها لكي تعود و لكنه يفشل.

يبدوا على شداد الفنان محمد لطفي اعجابه بموقف نادرة و قوتها في الدفاع عن رضيعها امام جبروت عبد الجبار و يعبر عن استعداده للحفاظ عليها بقلبه.

تتحدث نادرة مع دميانة عبر الهاتف سراً و تطلب منها ان تقوم بإلهاء مسعود كونه يجلس أمام المنزل حتى يتسنا لها الخروج دون ان يراها.

جمال سليمان: مسلسل «عملة نادرة» يملك كل عناصر النجاح

قصة مسلسل "عملة نادرة"
 

المرأة لا تورث في الصعيد بسبب التقاليد الموروثة وليس الدين، فماذا لو تحدت امرأة مجتمعا ذكوريا بإمتياز، في نجع ما ودخلت في صراع دموي مع من هو أقوى وأشرس.. لابد أنها عملة نادرة."

وتعود نيللي كريم للتعاون مع المؤلف مدحت العدل بعد غياب 5 سنوات، منذ أن قدما سويًا مسلسل "لأعلى سعر" عام 2017، وشارك في بطولته كل من أحمد فهمي، زينة، نبيل الحلفاوي، إخراج ماندو العدل الذى يجدد هو الآخر تعاونه مع نيللي كريم للمرة الثالثة بعدما قدما سويًا مسلسل "فاتن أمل حربي" العام الماضي وقبله "لأعلى سعر".

أبطال مسلسل "عملة نادرة" 

"عملة نادرة" بطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبورية، رمزي العدل، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، ومحمد فهيم، وهشام عاشور، ريم رؤوف، كريم عبد العاطي بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب، مدير التصوير أحمد فهيم، مهندس الصوت زياد عزت، مهندس الديكور امير عبد العاطي، مصحح اللهجة عبد النبي الهواري، ملابس غادة وفيق، تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج جمال العدل.

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