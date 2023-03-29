الأربعاء 29 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

قرار «تاريخي» من الأمم المتحدة لتحقيق العدالة المناخية

غوتيريش
غوتيريش

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتّحدة الأربعاء، بالإجماع قراراً "تاريخياً" يطلب من محكمة العدل الدولية إبداء رأيها بشأن "واجبات" الدول في مجال مكافحة الاحتباس الحراري.
وقال الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش من على منبر الجمعية العامة، "سوياً، أنتم تكتبون التاريخ"، معتبرًا أنّه حتّى وإن كان القرار الذي سيصدر عن المحكمة الدولية غير ملزم فمن الممكن أن يساعد قادة الكوكب على "اتّخاذ الإجراءات المناخية الأكثر شجاعة والأكثر قوة التي تشتد حاجة العالم إليها".

محكمة العدل الدولية الاحتباس الحرارى أنطونيو غوتيريش غوتيريش الجمعية العامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

الكرواتى كريشمير ريزتش يكشف حقيقة توليه تدريب الزمالك (خاص)

محام يسمح لدجال باغتصاب ابنته أمام عينيه لـ«تسخير الجن»

«الوزراء» يوافق على العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة تحرير سيناء وعيد الفطر

القصة الكاملة لعودة الطفل شنودة إلى أسرته

بعد نجاح "شكرًا من هنا لبكرة".. عمرو دياب يتصدر تريند تويتر بسبب إعلان مدينتي ( فيديو )

قرار «تاريخي» من الأمم المتحدة لتحقيق العدالة المناخية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

«شنودة» طفل مصرى.. قبل أى شىء آخر

جمال زايدة

صراع الحيتان على الدراما

محمد المعتصم

اللابدين فى الدرة

منى رجب

رسالة الإمام.. دعوة لمكارم الأخلاق والتدين الوسطى وعشق مصر

ماجد حبته

هاريس فى القارة السمراء

بسنت حسن

أنا امرأة

جمال رشدي

تخاريف المرشح الماسونى

محمد رفعت

بين كتف بكتف وإفطار العائلة الواحدة!

صور

إفطار الوافدين بالمسجد الأزهر

دورات رمضانية فى مراكز الشباب بالعياط

إقبال المصريين على شراء الحلويات فى رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يوجه حكومته بعدم الحديث حول الخلاف مع الإدارة الأمريكية وبايدن

الخارجية الفلسطينية تحذر من إطلاق يد بن جفير ضد الفلسطينيين

الرئاسة الفلسطينية: اقتحام الأقصى وجرائم المستوطنين لن تؤدى إلى استقرار