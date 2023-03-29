الموازنة الجديدة 2023 - 2024.. 38.4% نموًا متوقعاً بإجمالي الإيرادات

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، بالعاصمة الإدارية الجديدة، على موازنة العام المالي المقبل 2023-2024.

وأوضح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال الاجتماع، أن إجمالي الإيرادات بالموازنة الجديدة من المتوقع أن ينمو بنسبة 38.4%.

ولفت وزير المالية، إلى أنه يُتوقع أن تنمو الإيرادات الضريبية بنسبة 28%؛ وذلك بفضل توسعة القاعدة الضريبية وتسجيل مُمولين جُدد، وتعزيز جهود الميكنة، فضلًا عن تنفيذ عدد كبير من الإصلاحات الإدارية والتشريعية.