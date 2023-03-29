محافظ القليوبية يتفقد معرض «الخدمة الوطنية» لبيع المنتجات الغذائية

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية معرض جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بمدرسة الشبان العالمية بمدينة بنها لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية، ، ضمن سلسلة معارض وشوادر" أهلاً رمضان" التى نظمتها المحافظة على مستوى المراكز والمدن، بمناسبة الشهر الفضيل، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع فى إقامة المعارض، لتوفير السلع واللحوم بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين والعمل على ضبط الأسواق ومحاربة الغلاء وجشع بعض التجار ورفع العبء عن المواطنين.

وتجول المحافظ داخل باكيات وأقسام المعرض ويضم كافة المواد الغذائية والسلع التموينية من السكر والأرز والزيوت، اللحوم ومصنعات اللحوم والدجاج والخضروات وبيض المائدة والبقوليات والمخللات والدقيق بأنواعه وحرص المحافظ على الحديث مع المواطنين الذين تصادف وجودهم، مطمئنا منهم على توافر السلع وأسعارها، مشيرا إلى أن الدولة لا تدخر جهدا فى سبيل تحسين مستوى معيشة المواطنين، ومؤكدا على أهمية المشاركة الفاعلة من جانب المواطنين فيما يتعلق بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية فى مجال ضبط الأسواق من خلال الإبلاغ عن أية مخالفات فى هذا الِشأن.



وفى سياق متصل أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة ميدانية صباح اليوم يرافقه محمد مرعي رئيس مدينة بنها تفقد خلالها مشروع تطوير المرحلة الثانية من شارع فريد ندا في المنطقة من نقطة الإرتكاز الأمني بأتريب حتى مدخل بنها القبلي على الطريق الزراعي، بالإضافة إلى تفقد عدد من شوارع ومداخل مدينة بنها للإطمئنان على أعمال النظافة والتجميل التي تتم بالمدينة، في إطار خطة المحافظة للنهوض بالمظهر الحضاري والعمل على تسيير الحركة المرورية بالشوارع .



بدأ الهجان جولته بتفقد أعمال رصف شارع فريد ندا في المنطقة من أسفل كوبري أتريب حتى مدخل بنها، حيث تم وضع طبقة السن وجاري أعمال الدمك تمهيدا لوضع طبقة الأساس للطريق حيث وجه المحافظ بدفع الأعمال والعمل بالتوازي في رفع المخلفات من الناحية الأخرى من الطريق حتى يتم فتحه أمام السيارات، كما وجه المحافظ بدفع الأعمال في مشروع تطوير الأربع حدائق الموجودة بشارع فريد ندا بالإضافة إلى دفع الأعمال بالنافورة الجاري إنشاؤها بمنتصف شارع فريد ندا.



وتابع المحافظ الجولة بتفقد شارع غرب الإستاد بمدينة بنها حيث تتم أعمال مشروع إدخال الغاز بإستاد بنها، ووجه المحافظ بضرورة رد الشيئ لأصله وإعادة رصف الطريق مرة أخرى فور الإنتهاء من الأعمال مشددا على ضرورة رفع تراكمات الرتش بالمنطقة فورا والعمل على تسيير الحركة المرورية للتخفيف عن كاهل المواطنين وسائقي السيارات المارين بالشارع .

وإستكمل المحافظ الجولة بتفقد مدخل قرية كفر الجزار حيث وجه بمنع تواجد أي إشغالات أو باعة جائلين بمدخل الكوبري وتحرير مخالفات فورية لأي متعدي وتخصيص أماكن خاصة لوقوف الباعة بحيث لا تعرقل الحركة المرورية ومنع تشويه المظهر الحضاري للطريق.

وإختتم الهجان الجولة بتفقد مدخل بنها من الطريق الزراعي ناحية كفر الجزار بعد رفع كفائته وتأهيله حيث تم رصف الأرصفة الجانبية والجزر الوسطى ببلاط الإنترلوك وتشجير المدخل بالكامل، وذلك ضمن خطة المحافظة لإظهار الطرق والشوارع في أبهى صورة ومنع إلقاء القمامة بها.

ووجه المحافظ خلال الجولة بعمل خطة لترميم جميع الشوارع نتيجة أعمال الحفر لشبكات المرافق المختلفة من خطة رد الشئ لأصله والتنسيق مع شركات المرافق في هذا الصدد لترميم كل الشواع للحفاظ على ممتلكات المواطنين وتسيير الحركة المرورية .