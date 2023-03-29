محافظ بورسعيد يستقبل لجنة حصر الجبانات لمتابعة مستجدات أعمال التطوير الجارية

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، أعضاء لجنة حصر الجبانات المشكلة بالقرار رقم (92) لسنة 2020، وذلك لمتابعة مستجدات التطوير التي ستجرى بمنطقة الجبانات، ولمناقشة الظواهر السلبية بالمنطقة وفقا لعرض مركز نظم المعلومات الجيومكانية.

واستمع محافظ بورسعيد لشرح حول جهود اللجنة ومركز نظم المعلومات الجيومكانية في أعمال حصر الجبانات، كما أطلع محافظ بورسعيد على تطورات العمل فيما يتعلق بخطة التطوير داخل الجبانات ببورسعيد، التي تأتي ضمن الطفرة التي تشهدها بورسعيد وتطبيق المنظومة الرقمية في كافة المجالات.

وأكد محافظ بورسعيد أن هناك خطة لتطوير جبانات بورسعيد لتصبح من أفضل الجبانات على مستوى الجمهورية، وذلك تماشيا مع الطفرة التي تشهدها مختلف القطاعات في بورسعيد، لافتًا أن المحافظة تسعى لعمل إدارة كفء وهيكل أساسي للجبانات والعمل وفق لائحة وأسلوب إداري فضلًا عن توفير شركات أمن وصيانة ونظافة للجبانات.

وفي هذا السياق، وجه محافظ بورسعيد بوضع آلية لخطة العمل في حصر وتطوير الجبانات، وإنشاء قاعدة بيانات مؤمنة عن جميع الجبانات ببورسعيد و كل ما يتعلق بهذا الشأن.

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