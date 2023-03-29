مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 7.. بعد قليل على CBC

تعرض شبكة قنوات CBC بعد قليل مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 7 بطولة النجمة يسرا وعدد كبير من نجوم الكوميديا ضمن مسلسلات رمضان 2023.

مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 7

تبدأ بعد قليل مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة بطولة النجمة يسرا لاستكمال ما حدث في الحلقة السابقة حيث انتهت الحلقة السابعة بفقدان “فوقية” التي تقدم دورها الفنانة شيماء سيف لحقيبة “سميحة” التي تقدم دورها الفنانة يسرا، وتبدأ يسرا خلال الحلقة الجديدة البحث عن ابنتها سماح التي تقدم دورها الفنانة الشابة مايان السيد وابنها سامح الذي يقدم دوره الفنان آدم الشرقاوي.

وخلال الحلقة 6 من مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة وصل أكرم “محمد ثروت” إلى الضابط حسام “أحمد عبد الوهاب” عن طريق التليفون وأخبره أن سماح “مايان السيد” كانت لديه في القسم ولكنها خرجت دون أن يعطيها أي بيانات لأكرم، فخرج الضابط حسام يبحث سريعا عن سماح قبل أن تختفي عنه عينه دون أن يجدها.

وكانت الحلقة السابقة شهدت فقدان يسرا لابنها وابنتها ووجود ابنها في الشارع ولعبه كرة القدم مع عدد من الشباب من أشباه النجوم كما تسير سماح ابنتها الأخرى في الشوارع بحثا عن والدتها وتقابل الشاب “علي” الذي يقدم دوره مطرب المهرجانات عنبة.

أبطال مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة

مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة بطولة النجمة يسرا ويشارك معها عدد كبير من النجوم بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الشباب حرصت على تواجدهم معها في المسلسل الجديد ومن أبطال العمل شيماء سيف ومايان السيد ومحمد ثروت، والمخرج الشاب عمرو صلاح والمؤلف محمد ذوالفقار ليصبح المسلسل بالكامل شبابيا بالدرجة الأولى والمسلسل من إنتاج شركة العدل جروب بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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