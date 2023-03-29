الأربعاء 29 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 7.. بعد قليل على CBC

1000 حمد الله ع السلامة
1000 حمد الله ع السلامة

تعرض شبكة قنوات CBC بعد قليل مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 7 بطولة النجمة يسرا وعدد كبير من نجوم الكوميديا ضمن مسلسلات رمضان 2023.

مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 7

تبدأ بعد قليل مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة بطولة النجمة يسرا لاستكمال ما حدث في الحلقة السابقة حيث انتهت الحلقة السابعة بفقدان “فوقية” التي تقدم دورها الفنانة شيماء سيف لحقيبة “سميحة” التي تقدم دورها الفنانة يسرا، وتبدأ يسرا خلال الحلقة الجديدة البحث عن ابنتها سماح التي تقدم دورها الفنانة الشابة مايان السيد وابنها سامح الذي  يقدم دوره الفنان آدم الشرقاوي.

وخلال الحلقة 6 من مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة وصل أكرم “محمد ثروت” إلى الضابط حسام “أحمد عبد الوهاب” عن طريق التليفون وأخبره أن سماح “مايان السيد” كانت لديه في القسم ولكنها خرجت دون أن يعطيها أي بيانات لأكرم، فخرج الضابط حسام يبحث سريعا عن سماح قبل أن تختفي عنه عينه دون أن يجدها.

الحلقة 6 من «1000 حمد الله ع السلامة».. يسرا تواصل رحلة البحث عن أبنائها

الحلقة 6 من مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة| كوميديا شيماء سيف

الحلقة 6 من «1000 حمد لله ع السلامة»| الضابط حسام يصل إلى أكرم

الحلقة 6 من مسلسل «1000 حمد الله ع السلامة».. سامح يقابل «مو صلاح» و«ميسى»

وكانت الحلقة السابقة شهدت فقدان يسرا لابنها وابنتها ووجود ابنها في الشارع ولعبه كرة القدم مع عدد من الشباب من أشباه النجوم كما تسير سماح ابنتها الأخرى في الشوارع بحثا عن والدتها وتقابل الشاب “علي” الذي  يقدم دوره مطرب المهرجانات عنبة.

أبطال مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة

 مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة بطولة النجمة يسرا  ويشارك معها عدد كبير من النجوم بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الشباب حرصت على تواجدهم معها في المسلسل الجديد ومن أبطال العمل شيماء سيف ومايان السيد ومحمد ثروت، والمخرج الشاب عمرو صلاح والمؤلف محمد ذوالفقار ليصبح المسلسل بالكامل شبابيا بالدرجة الأولى والمسلسل من إنتاج شركة العدل جروب بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قد يهمك..

1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 5.. سماح تعجب بشخصية وائل

تعرف على مواعيد عرض الحلقة 6 من مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة
 

مسلسل 1000 حمدالله على السلامة يسرا مسلسلات رمضان 2023 مسلسل يسرا موعد عرض مسلسل 1000 حمدلله على السلامة الحلقة 7 الحلقة 7 من مسلسل 1000 حمدلله على السلامة مسلسل 1000 حمدلله على السلامة الحلقة السابعة مسلسلات المتحدة المتحدة شهر الفرحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

الكرواتى كريشمير ريزتش يكشف حقيقة توليه تدريب الزمالك (خاص)

علاقات غير شرعية.. نهايات مأساوية لقصص «العشق الحرام» في رمضان

سهم «المصرية للاتصالات» يستقبل تعيين رئيس تنفيذي جديد بصعود بنسبة 7%

هبوط أسعار الذهب بسبب ضغط سلبي من ارتفاع عائد السندات الأمريكية

فحص 88 حالة فى قافلة طبية استهدفت 8 قرى بأسوان

خالد يوسف: «سره الباتع» يؤكد فكرة الوطنية وغرس الانتماء الحقيقى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

«شنودة» طفل مصرى.. قبل أى شىء آخر

جمال زايدة

صراع الحيتان على الدراما

محمد المعتصم

اللابدين فى الدرة

منى رجب

رسالة الإمام.. دعوة لمكارم الأخلاق والتدين الوسطى وعشق مصر

ماجد حبته

هاريس فى القارة السمراء

بسنت حسن

أنا امرأة

جمال رشدي

تخاريف المرشح الماسونى

محمد رفعت

بين كتف بكتف وإفطار العائلة الواحدة!

صور

إفطار الوافدين بالمسجد الأزهر

دورات رمضانية فى مراكز الشباب بالعياط

إقبال المصريين على شراء الحلويات فى رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يوجه حكومته بعدم الحديث حول الخلاف مع الإدارة الأمريكية وبايدن

الخارجية الفلسطينية تحذر من إطلاق يد بن جفير ضد الفلسطينيين

الرئاسة الفلسطينية: اقتحام الأقصى وجرائم المستوطنين لن تؤدى إلى استقرار