الثلاثاء 28 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الحلقة 6 من مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة| كوميديا شيماء سيف

1000 حمد الله ع السلامة
1000 حمد الله ع السلامة

عرضت قبل قليل الحلقة 6 من مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة بطولة الفنانة يسرا وعدد كبير من النجوم عبر قنوات سي بي سي، حيث شهدت الحلقة عددا كبيرا من الأحداث الكوميدية.

الحلقة 6 من مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة

وشهدت الحلقة 6 من مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة كوميديا كبيرة من قبل “فوقية” التي تقدم دورها شيماء سيف حيث طلب منها زوجها أكرم “محمد ثروت” الحضور لقسم الشرطة لإحضار حقيبة الدكتورة سميحة.

قامت فوقية في البداية بتفتيش الحقيبة وسخرت من محتوياتها ثم نزلت وتركت ابنها أزوزو مع زوجة البواب واستقلت تاكسي وبالرغم من رؤيتها سامح في الشارع لم توقف وتشاجرت بكوميديا مع سائق التاكسي حتى نزلت ومع دخولها القسم اكتشفت أنها فقدت حقيبة سميحة في الشارع.

وخلال الحلقة 6 من مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة وصل أكرم “محمد ثروت” إلى الضابط حسام “أحمد عبد الوهاب” عن طريق التليفون وأخبره أن سماح “مايان السيد” كانت لديه في القسم ولكنها خرجت دون أن يعطيها أي بيانات لأكرم، فخرج الضابط حسام يبحث سريعا عن سماح قبل أن تختفي عنه عينه دون أن يجدها.

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بعد قليل.. عرض الحلقة 6 من مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة

أبطال مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة

يشارك في بطولة مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة مع النجمة يسرا عدد كبير من النجوم بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الشباب حرصت على تواجدهم معها في المسلسل الجديد ومن أبطال العمل شيماء سيف ومايان السيد ومحمد ثروت، والمخرج الشاب عمرو صلاح والمؤلف محمد ذوالفقار ليصبح المسلسل بالكامل شبابيا بالدرجة الأولى.

ويشارك أيضًا في المسلسل مطرب المهرجانات عنبة والفنان المصري المقيم بكندا آدم شرقاوي، كما تشارك الفنانة سما إبراهيم في بطولة المسلسل الجديد والمسلسل من إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب للمنتج جمال العدل ويعرض عبر قنوات سي بي سي.

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