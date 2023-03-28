الثلاثاء 28 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بعد قليل.. عرض الحلقة 6 من مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة

1000 حمد الله ع السلامة
1000 حمد الله ع السلامة

تبدأ شبكة قنوات CBC، بعد قليل، عرض الحلقة 6 من مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة بطولة الفنانة يسرا وعدد كبير من نجوم الكوميديا ضمن مسلسلات رمضان 2023.

الحلقة 6 من مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة

ومن المقرر أن تكشف الحلقة 6 من مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة الكثير من الأحداث، حيث تسعى سميحة “يسرا” إلى الوصول إلى ابنتها “سماح” التي تقدم دورها الفنانة الشابة مايان السيد بعد أن غابت عنها ليلة كاملة بسبب القبض على سميحة بتهمة التعدي على سكان الشقة التي كانت تمتلكها قبل السفر إلى كندا.

وتعرض قناة cbc الحلقة في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء على أن تعيدها قناة cbc drama في تمام الساعة السادسة والربع مساء.

أبطال مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم منهم النجمة يسرا، شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوي، ومطرب المهرجانات عنبة، والفنانة سما إبراهيم، أوتاكا.

قصة مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة

تدور الأحداث بعد وفاة زوجها تعود سميحة وأولادها لمصر بحثاً عن ميراثهم، لتدخل في رحلة بحث مليئة بالمشكلات التي لا تخلو من المواقف الكوميدية.

تقدم النجمة يسرا دور الدكتورة سميحة جاهين السويسي، دكتورة الإعلام المهاجرة مع أسرتها منذ فترة طويلة لكندا، وتناقش فكرة السفر وما يترتب عليه في إطار اجتماعي كوميدي.

وكانت الحلقة الخامسة من مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة شهدت خروج الدكتورة سميحة من النيابة وذهابها إلى منزل أكرم الذي يقدم دوره الفنان محمد ثروت وتبدأ ابنتها سماح في البحث عن والدتها في الوقت نفسه وتقترب من الوصول إليها في الحلقة الجديدة.

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بعد الفاصل

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