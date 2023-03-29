50 صورة للبابا تواضروس أثناء اشتراكه في «طابور الخير بالكنيسة»

اشترك قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في أحدث مبادرات المكتب البابوي للمشروعات، وبرنامج سانت مارك للمساعدات الإنسانية وإعداد وتوزيع كراتين مواد غذائية.

هذا ونشر المصور الفوتوغرافي جورج أديب 50 لقطة فوتوغرافية للبابا تواضروس الثاني أثناء المشاركة في العمل الإنساني الذي اشترك فيه بحسب الصور اثنان من المكرسات و10 من الخدام والخادمات.

هذا وكان قد صلى قداسة البابا تواضروس الثاني القداس الإلهي في كنيسة التجلي بمركز لوجوس في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وشاركه الكهنة الجدد الذين تمت سيامتهم مطلع الصوم الكبير الحالي، حيث يقضون فترة الأربعين يومًا التالية لسيامتهم بأديرة وادي النطرون.

جانب من الحدث

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