رئيس جامعة سوهاج يترأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة مركز دراسات وبحوث التنمية المستدامة

ترأس الدكتور مصطفي عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، الاجتماع الأول لمجلس إدارة مركز دراسات وبحوث التنمية المستدامة، وذلك لمناقشة عدداً من المقترحات وخطة العمل داخل المركز خلال الفترة القادمة، وبحضور الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور حمدي حسانين مدير المركز، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

وخلال الاجتماع أكد عبد الخالق أن إنشاء المركز يأتي انطلاقاً من دور الجامعة الرائد في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و حرصها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030 في مختلف القطاعات داخل الجامعة وخارجها، مسخرةً في ذلك كل ما تملكه من إمكانات بشرية وعلمية متميزة، من أجل المساهمة في دفع عجلة التنمية وتحقيق التقدم والرخاء للوطن. موجهاً بضرورة تعزيز عملية التنمية المستدامة في كافة المجالات العلمية والأكاديمية والإدارية داخل الجامعة.

وأوضح الدكتور خالد عمران أن الهدف من إنشاء المركز هو القيام بالرسالة العلمية والبحثية في مجال التنمية المستدامة، مضيفاً أن المركز يعد بيت خبرة ومركز استشاري لخدمة الصناعة والمجتمع ومؤسساته، ويقوم بتقديم الاستشارات في أعمال إدارة التكنولوجيا المنشأة بالجامعة والمجتمع المحيط، كما ينفذ عدد من البرامج التدريبية في مجال التنمية المستدامة وريادة الأعمال، و إجراء البحوث العلمية في مجالات الصناعة والزراعة.

ومن جانبه أضاف الدكتور حمدي حسانين أنه تم خلال الاجتماع مناقشة آليات تنفيذ عدد من الدورات التدريبية خلال الفترة القادمة، وتشكيل عدد من اللجان التخصصية للمركز ومنها اللجنة الإعلامية، ولجنة التدريب، وأيضاً لجنة الاستشارات العلمية والخدمات المجتمعية ولجنة المؤتمرات، كما تم ايضاً الموافقة على تقديم تصور مقترح لإنشاء وحدة دراسة وتقويم الأثر البيئي والاستشارات البيئية.

حضر الاجتماع كلاً من الدكتور عماد صموئيل القائم بعمل عميد كلية التربية، الدكتورة ندا عبد المحسن الأستاذ بكلية الطب، والدكتور عبد العليم سليمان الاستاذ بكلية الزراعة،مهندس محمد احمد عیسی مدیر جهاز شئون البيئة بالمحافظة،وأميرة طاهر إبراهيم باحث ممتاز بالهيئة العامة للاستثمار.