الأربعاء 29 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

كشف غموض واقعة مقتل حارس وتقييده بالشرقية

جثة
جثة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من كشف غموض العثور على جثة شخص داخل عقار تحت الإنشاء بالمجاورة السادسة بمدينة العاشر من رمضان.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد من قسم أول العاشر من رمضان، بالعثور على جثمان "جمال. م"، 55 عامًا، حارس، جثة هامدة، بعقار تحت الإنشاء بالمجاورة 6، وتبين وجود إصابات بالجثة نتيجة الضرب بآلة حادة على الرأس.

تم نقل الجثمان من قبل مرفق الإسعاف إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمى، تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وتبين من التحريات التى قام بها ضباط البحث الجنائي بالعاشر من رمضان، قيام عاطل 25 عامًا بارتكاب الواقعة، والتعدى على المجنى عليه بالضرب بحجر على رأسه ضربات متتالية، ثم قام بتقييده بالحبل وتخلص منه بعقار تحت الإنشاء مكان العثور على الجثة.

كما تبين من التحريات أن المتهم سبق وقام بسرقة دراجة بخارية ملك المجنى عليه، وتم فضح أمره من قبل أهالى المنطقة الذين شاهدوا الواقعة، وبالرغم من قيام المجنى عليه بعدم تحرير محضر ضده، لكونهما من بلد واحدة، لكن المتهم اشتاط غضبًا بعد فضح أمره وتربص للمجنى عليه وتخلص منه.

تم القبض عليه من قبل الأجهزة الأمنية بعد ساعات من ارتكابه الواقعة، وتم إحالته للنيابة العامة بالعاشر من رمضان لمباشرة التحقيقات معه بتهمة القتل العمد.

العاشر من رمضان العثور كشف غموض جثة عقار

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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