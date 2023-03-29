الأربعاء 29 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«إكسترا نيوز»: دراسة تُشير إلى عزل جزيرة أمريكية جراء التغيرات المناخية

جزر أمريكية
جزر أمريكية

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، نتائج دراسة بيئية تتوقع عزل جزر أمريكية عن العالم؛ نتيجة ارتفاع مستوى سطح البحر، جراء التغيرات المناخية.

وأشارت الدراسة، إلى ضرورة عزل الجزر بسبب التغيرات المناخية والتي أدت لارتفاع مستوى سطح البحر، وذلك حتى لايتضاعف عدد المتضررين حال ارتفاع البحر لمتر واحد، ومن المتوقع تضرر نحو ٥٠٠ ألف شخص بحلول عام 2080، ستصبح تلك الجزر غيرصالحة للإقامة والعيش بها.

وبحسب الدراسات، أن زيادة درجات الحرارة 1.2 منذ عام 1860 حتى الآن، أثر على مستوى سطح البحر خلال العقود الأخيرة.

التغيرات المناخية ارتفاع البحر العقود الأخيرة دراسة بيئية مستوى سطح البحر متضررين

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بعد الفاصل

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