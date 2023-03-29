«إكسترا نيوز»: دراسة تُشير إلى عزل جزيرة أمريكية جراء التغيرات المناخية

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، نتائج دراسة بيئية تتوقع عزل جزر أمريكية عن العالم؛ نتيجة ارتفاع مستوى سطح البحر، جراء التغيرات المناخية.

وأشارت الدراسة، إلى ضرورة عزل الجزر بسبب التغيرات المناخية والتي أدت لارتفاع مستوى سطح البحر، وذلك حتى لايتضاعف عدد المتضررين حال ارتفاع البحر لمتر واحد، ومن المتوقع تضرر نحو ٥٠٠ ألف شخص بحلول عام 2080، ستصبح تلك الجزر غيرصالحة للإقامة والعيش بها.

وبحسب الدراسات، أن زيادة درجات الحرارة 1.2 منذ عام 1860 حتى الآن، أثر على مستوى سطح البحر خلال العقود الأخيرة.