الأربعاء 29 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الهيروين» يقود سيدة للسجن المشدد 6 سنوات بالإسكندرية

الهيروين
الهيروين

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد 6 سنوات لسيدة؛ لاتهامها في الاتجار بالمواد المخدرة.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 31581 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة محربك، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة محربك، يفيد بضبط المتهمة وبحوزتها كمية من مخدر الهيروين بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة محرم بك، من خلال أحد المصادر السرية بتواجد المتهمة "ر.خ.ا" 23 سنة ربة منزل، تزاول نشاطا إجراميا في الاتجار بالمواد المخدرة.

فانتقلت قوة أمنية من القسم، وتبين من خلال المراقبة أنها تبيع لأحد عملائها "هيروين" مخدر من كيس بحوزتها، فتم القبض عليها واتنزع الكيس منها، بينما لاذا العميل بالفرار.

وبتفتيش الكيس المضبوط، تبين أن بداخله 31 لفافة و4 قطع متحجرة لمخدر الهيروين، وبحوزتها مبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهمة، بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقرت بإحرازها المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائها.

وتحرر محضر بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

لإسكندرية الهيروين المشدد المواد المخدرة حكمة جنايات الإسكندرية سيدة

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وائل لطفي

بعد الفاصل

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