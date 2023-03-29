وزير التعليم لـ«الدستور»: كتيب المفاهيم هذا العام مثل العام الماضي

رد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على تساؤلات أولياء الأمور بشأن كتيب المفاهيم.

وقال وزير التعليم فى تصريح خاص لـ"الدستور" إن كتيب المفاهيم هذا العام سيكون مثل كتيب المفاهيم للعام الماضي.

وكانت كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن كتيب المفاهيم والذى يتاح لطلاب الثانوية العامة أداء الامتحان به، لا يتضمن أو يشمل إجابات عن الأسئلة أى لا توجد به إجابات صريحة وواضحة عن الأسئلة وإلا اعتبر هذا الأمر تقنينا للغش.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن كتيب المفاهيم هدفه توفير القواعد والقوانين التى يجب على الطالب حفظها لاستخدامها فى إجابة بعض الأسئلة فهو وسيلة لتوصيل الطالب للمعلومة الصحيحة والإجابة المطلوبة، مشددة على أن كتيب المفاهيم امتداد لكون الأسئلة والامتحانات تعقد بنظام الأوبن بوك.