الأربعاء 29 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تحديث لحظي|سعر الدولار اليوم الأربعاء 29-3-2023 مقابل الجنيه والعملات

الدولار
الدولار

نستعرض آخر تحديث لحظي لـ سعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق 29 مارس 2023، وذلك بعد تصدره محركات البحث الأشهر على «جوجل» خلال الأيام الماضية تزامنَا مع رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة.

سعر الدولار اليوم الاربعاء 

و شهد سعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق 29 مارس 2023 استقرارًا أمام الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات، وفقًا لآخر تحديث لمتوسط أسعار صرف العملات في البنك المركزي المصري، ليبلغ نحو 30.83 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

يستعرض «الدستور» آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق 29 مارس 2023 أمام عدد من العملات العربية خلال منتصف التعاملات، حيث سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء مقابل الجنيه المصري نحو 30.83 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار والريال السعودى اليوم الأربعاء 29-3-2023 في مصر تحديث يومي

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الثلاثاء 28-3-2023

سعر الدولار والريال السعودى اليوم الثلاثاء 28-3-2023 فى مصر تحديث يومى

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 27 مارس 2023

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك المصرية 2023

سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق 29 مارس 2023، استقرارًا مقابل الجنيه المصري في منتصف التعاملات بالبنوك المصرية، وفيما يلي نستعرض أسعار الدولار خلال منتصف التعاملات في عدد من البنوك المصرية:

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

-30.75 جنيه للشراء

-30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر

-30.75 جنيه للشراء

-30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي “cib"

-30.85 جنيه للشراء

-30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

-30.85 جنيه للشراء

-30.90 جنيه للبيع.

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منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الثلاثاء 28-3-2023

سعر الدولار اليوم في سوريا

انخفض سعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق 29 مارس 2023 في سوق دمشق خلال منتصف التعاملات ليسجل نحو 7450 ليرة للشراء، و7500 ليرة للبيع، كما انخفض سعر الدولار في إدلب ليسجل نحو 7570 ليرة للشراء و7620 ليرة للبيع، كما انخفض في الحسكة نحو 7660 ليرة للشراء و7710 ليرة للبيع.

سعر الدولار مقابل البيتكوين

ارتفع سعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق 29 مارس 2023، مقابل عملة البيتكوين اليوم الثلاثاء الموافق 28 مارس 2023، استقرارًا أمام الدولار خلال منتصف التعاملات لتبلغ نحو 28,514.00 دولار، حيث شهدت عملة البيتكوين خلال الفترة الماضية تذبذب وعدم استقرار في سعرها مقابل الدولار.

سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية

سعر الليرة اللبنانية اليوم الأربعاء الموافق 29 مارس 2023، سجل انخفاضًا أمام الدولار في منتصف التعاملات ليبلغ سعر الدولار اليوم في لبنان 14,988.14 ليرة لبنانية في السوق السوداء، حيث بدأت الليرة اللبنانية في التراجع تدريجيًا أمام الدولار منذ عام 2019، تزامنًا مع أزمة سيولة حادة وتوقف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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