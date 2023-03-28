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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر الدولار والريال السعودى اليوم الثلاثاء 28-3-2023 فى مصر تحديث يومى

سعر الدولار
سعر الدولار

مع بداية شهر رمضان تتضاعف أعداد المسافرين للملكة العربية السعودية، والمتجهين إلى الخارج، يكثر التساؤل عن سعر الدولار والريال السعودي اليوم الثلاثاء 28-3-2023 في مصر تحديث يومي عبر جوجل، وسجل فى البنك الأهلي المصري، وبنك مصر مبلغ 30.75 للشراء، 30.85 جنيه للبيع، واستقرت أسعار الريال السعودي ما بين 7.95 جنيه و8.23 جنيه للشراء، ومبلغ 8.21 و8.25 للبيع.

سعر الدولار والريال السعودي اليوم الثلاثاء 28-3-2023 في مصر تحديث يومي

ويقدم "الدستور"، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، وأسعار الريال السعودي اليوم الثلاثاء 28-3-2023 في مصر فى جميع البنوك المصرية والسوق المصرفى.

سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار اليوم بالبنوك كالتالى:

سعر الدولار اليوم الثلاثاء فى البنك المركزى المصرى

30.83 جنيه للشراء.
30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى اليوم

30.75 جنيه للشراء.
30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم فى بنك مصر

30.75 جنيه للشراء.
30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية اليوم الثلاثاء 

30.85 جنيه للشراء.
30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار بالبنك التجارى الدولى "cib" اليوم

30.85 جنيه للشراء.
30.95 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي اليوم

 

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في البنك الأهلي المصري، مبلغ 8.20 جنيه للشراء و8.21 جنيه للبيع.


سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر
واستقر سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر ووصل قيمة 8.20 جنيه للريال الواحد، والثاني 8.21 جنيه.
 

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في المصرف المتحد
أما المصرف المتحد، سحل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء للشراء، حيث سجل مبلغ7.95 جنيه، مقابل 8.25 جنيه للبيع الأعلى سعراً.
 

سعر الريال السعودي في ميد بنك
ثاني أرخص البنوك في سعر الريال السعودي اليوم للشراء كان ميد بنك، حيث بلغ سعر الريال السعودي 7.97 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.
 

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني
 

سجل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء  في بنك الكويت الوطني 8.01 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع، وجاء السعر في بنك أبو ظبي التجاري عند 8.02 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع.
 

سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي
 

وصل سعر الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع، في حين بلغ السعر في بنك المشرق 8.21 جنيه للشراء و8.24 للبيع.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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