الجمعة 24 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الدولار ينخفض والين يرتفع مع تقييم المتعاملين لمسار الفائدة الأمريكية

الدولار
الدولار

استقر الدولار قرب أدنى مستوياته في سبعة أسابيع، اليوم الجمعة، إذ أبقى القلق بشأن البنوك المستثمرين في حالة حذر وقيم المتعاملون احتمالات أن يتوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن رفع أسعار الفائدة.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ستة عملات رئيسية، 0.097 بالمئة إلى 102.48 نقطة ليبقى أعلى قليلا من أدنى مستوى في سبعة أسابيع عند 101.91 الذي لامسه أمس الخميس.

وحقق المؤشر مكاسب طفيفة أمس الخميس هي الأولى له في ستة أيام تداول.

رفع مجلس الاحتياطي يوم الأربعاء أسعار الفائدة 25 نقطة أساس كما كان متوقعا، لكنه اتخذ موقفا حذرا بشأن المزيد من الزيادات بسبب الاضطرابات التي يشهدها القطاع المصرفي حتى مع إبقاء رئيس المجلس جيروم باول الباب مفتوحا أمام رفع آخر في أسعار الفائدة إذا لزم الأمر.

وأكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أمس الخميس، أنها مستعدة لاتخاذ مزيد من الإجراءات لضمان بقاء ودائع الأمريكيين المصرفية آمنة لتهدئة المستثمرين.

وارتفع الين 0.5 بالمئة إلى 130.16 مقابل الدولار بعد أن لامس أعلى مستوى في ستة أسابيع عند 130.055 في وقت سابق من الجلسة. 

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.2285 الدولار بعد أن لامس أعلى مستوى في سبعة أسابيع عند 1.2341 دولار أمس الخميس في تعاملات متقلبة.

وصعد اليورو 0.03 بالمئة عند 1.0833 دولار ليظل أقل من أعلى مستوى له في سبعة أسابيع عند 1.0930 دولار الذي لامسه أمس الخميس.

وسينصب تركيز المستثمرين على بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر مارس من منطقة اليورو وألمانيا وفرنسا وبريطانيا المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم لتقييم حالة الاقتصاد الأوروبي.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.07 بالمئة إلى 0.669 مقابل الدولار، بينما انخفض الدولار النيوزيلندي 0.14 بالمئة إلى 0.624 مقابل الدولار.

الدولار البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة مؤشر الدولار الخزانة الامريكية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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