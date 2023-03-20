الإثنين 20 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهم بترويج أجهزة تعدين العملات الافتراضية على مواقع التواصل

حبس متهم
حبس متهم

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، بتجديد حبس المتهم بترويج أجهزة تعدين العملات الافتراضية على مواقع التواصل 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

وأمرت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

البداية ألقت أجهزة الأمن بالجيزة، القبض على أحد الأشخاص، لاتهامه بالترويج لبيع أجهزة تستخدم في تعدين العملات الافتراضية، على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

يأتي هذا فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التى ترتكب عبر الإنترنت، أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قيام "أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية" بالترويج لبيع أجهزة تستخدم فى تعدين العملات الافتراضية على إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى.

قاضي المعارضات محكمة جنوب الجيزة المتهم ترويج أجهزة تعدين العملات مواقع التواصل

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