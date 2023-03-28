الثلاثاء 28 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الثلاثاء 28-3-2023

الدولار
الدولار

سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 28 مارس 2023 تصدر محركات البحث الأشهر على «جوجل» خلال الأيام الماضية تزامنَا مع رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة.

وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 28 مارس 2023 استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات، وفقًا لآخر تحديث لمتوسط أسعار صرف العملات في البنك المركزي المصري، ليبلغ نحو 30.83 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

يقدم «الدستور» آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 28 مارس 2023 أمام عدد من العملات العربية مثل الليرة اللبنانية والسورية والجنيه المصري خلال منتصف التعاملات، حيث سجل سعر الدولار اليوم الاثنين مقابل الجنيه المصري نحو 30.83 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في سوريا

ارتفع سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 28 مارس 2023 في سوق دمشق خلال منتصف التعاملات ليسجل نحو 7550 ليرة للشراء، و7560 ليرة للبيع، كما ارتفع سعر الدولار في إدلب ليسجل نحو 7670 ليرة للشراء و7720 ليرة للبيع، كما سجل في الحسكة نحو 7700 ليرة للشراء و7750 ليرة للبيع.

سعر البيتكوين مقابل الدولار

شهدت سعر عملة البيتكوين اليوم الثلاثاء الموافق 28 مارس 2023، استقرارًا أمام الدولار خلال منتصف التعاملات لتبلغ نحو 27,008.90 دولار، و شهدت عملة البيتكوين خلال الفترة الماضية تذبذب وعدم استقرار في سعرها مقابل الدولار الأمريكي.

سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية

سعر الليرة اللبنانية اليوم الثلاثاء الموافق 28 مارس 2023، سجلت ارتفاعًا أمام الدولار في منتصف التعاملات ليبلغ سعر الدولار اليوم في لبنان 15,260.00 ليرة لبنانية في السوق السوداء، حيث بدأت الليرة اللبنانية في التراجع تدريجيًا أمام الدولار منذ عام 2019، تزامنًا مع أزمة سيولة حادة وتوقف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار.

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سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك المصرية 2023

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 28 مارس 2023، استقرارًا مقابل الجنيه المصري في منتصف التعاملات بالبنوك المصرية، وفيما يلي نستعرض أسعار الدولار خلال منتصف التعاملات في عدد من البنوك المصرية:

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر

-30.75 جنيه للشراء

-30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

-30.75 جنيه للشراء

-30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي “cib"

-30.85 جنيه للشراء

-30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

-30.85 جنيه للشراء

-30.90 جنيه للبيع.

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وائل لطفي

بعد الفاصل

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