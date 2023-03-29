«اقتراحات النواب» توافق على إنشاء أول مدرسة تكنولوجية لصناعة الحديد والصلب بشبرا الخيمة

قال النائب مجاهد نصار عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الصناعة بالمجلس، إن لجنة الاقتراحات والشكاوى وافقت على الاقتراح برغبة بإنشاء أول مدرسة تكنولوجية تطبيقية متخصصة فى مجال صناعة الحديد والصلب على أن يكون مقر المدرسة في مصنع الدلتا للصلب بمنطقة مسطرد بمدينة شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، مقترحاً أن تكون مصانع الدلتا والصلب فى مسطرد هى الشريك الصناعى فى هذه المدرسة، بحيث يتم تدريب طلاب وطالبات المدرسة في هذه المصانع.

وأكد النائب مجاهد نصار أن لجنة الاقتراحات أوصت وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفني وقطاع الأعمال العام بسرعة إنشاء هذه المدرسة من أجل تخريج الكوادر الفنية والمؤهلة المتخصصة في صناعات الحديد والصلب التى تعتبر من أعمدة التنمية الشاملة في البلاد.

وأوضح النائب مجاهد نصار مقدم الاقتراح برغبة أن منطقة مسطرد بمدينة شبرا الخيمة محافظة القليوبية من المناطق الصناعية التى تقع بها مصانع شركة الدلتا للصلب التي تعد آخر شركة حكومية فى مجال صناعة الحديد والصلب ويتم حالياً إجراء الكثير من أعمال التطوير والتحديث بها ، كما تضم منطقة مسطرد آلاف الورش والمصانع الصغيرة التى تعمل فى مجالات مرتبطة بصناعة الحديد والصلب وأغلبها يعتمد على أساليب بدائية فى العمل لافتقاد من يعملون بها للمعرفة الحديثة فى مجال صناعة الحديد والصلب.

وطالب مجاهد نصار عضو لجنة الصناعة بالبرلمان في اقتراحه بإنشاء هذه المدرسة التكنولوجية التطبيقية لتكون متخصصة في مجال صناعة الحديد والصلب على أن تكون هذه المدرسة مخصصة فقط لأبناء منطقة مسطرد ومدينة شبرا الخيمة. مما يساهم في سد الحاجة إلى هذة العمالة الماهرة وكذلك تطوير وتحديث هذه الصناعة الاستراتيجية الهامة في مصر، وأيضاً إعداد وتأهيل العمالة للعمل بمصانع الحديد والصلب فى الخارج. وهذا يوفر فرص عمل للشباب ويقضى على البطالة المنتشرة بين أبناء مدينة شبرا الخيمة.