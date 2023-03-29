الأربعاء 29 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

استطلاع رأي: أمريكا ستدخل حالة ركود في وقت لاحق من 2023

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة

توقع استطلاع أجرته «الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أكبر جمعية دولية للاقتصاديين والاستراتيجيين والأكاديميين الاقتصاديين) ومقرها واشنطن، دخول الولايات المتحدة في حالة من الركود في وقت لاحق في عام 2023.

وكشفت نتائج الاستطلاع أن الاقتصاد الأمريكي سوف يدخل في حالة ركود في وقت ما من هذا العام، وفقًا لـ53% من المتنبئين الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع في الولايات المتحدة، كما وجد التقرير أن غالبية المتنبئين يعتقدون أن التضخم سيظل مرتفعًا.

وقالت جوليا كورونادو المشرفة على النتائج: «يتوقع أكثر من نصف أعضاء لجنة استقصاء السياسة، حدوث ركود في وقت ما في عام 2023»، ويعتقد 5% فقط أن الولايات المتحدة تمر حالياً بحالة ركود، وهي نسبة أقل بكثير من نسبة 19% التي تبنت هذا الرأي في استطلاع السياسة في أغسطس.

وما يقرب من ربع الاقتصاديين يتوقعون أن تدخل الولايات المتحدة في حالة ركود في الربع الثالث من هذا العام.

وفقًا للتقرير، يتوقع 16% من الاقتصاديين حدوث ركود يبدأ في الربع الثاني من عام 2023، بينما يتوقع 13% ركودًا في الربع الرابع.

وضع بعض أعضاء اللجنة الركود في الأفق، حيث وجد الاستطلاع أن 2% من أعضاء اللجنة يتوقعون ركودًا يبدأ في النصف الأول من عام 2024، بينما لا يتوقع 22% ركودًا قبل النصف الثاني من عام 2024.

وقال ميرفين جيباراج رئيس الاستطلاع من جامعة أركنساس: «يتفق أعضاء اللجنة بشكل عام على التوقعات الخاصة بالتضخم وعواقب ارتفاع أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، ويعتقد أكثر من سبعة من كل عشرة أعضاء في اللجنة أن النمو في مؤشر أسعار المستهلك سيظل أعلى من 4% حتى نهاية عام 2023، وأكثر من الثلثين غير واثقين من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون قادرًا على خفض التضخم إلى هدفه البالغ 2% خلال العامين المقبلين دون التسبب في ركود».

استطلاع رأى الاحتياطي الفيدرالي الاقتصاديين الاقتصاد الأمريكي الربع الثالث الربع الثاني

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

علاقات غير شرعية.. نهايات مأساوية لقصص «العشق الحرام» في رمضان

الموعد الرسمي لصرف معاشات شهر أبريل 2023 بالزيادة الجديدة

النيابة تأمر بتسليم الطفل شنودة للأم التى عثرت عليه

العثور على جثة سائق مذبوحاً فى شبين القناطر

الجمهوريون: الاضطرابات المصرفية بسبب تركيز الفيدرالي الكبير على تغير المناخ

«دراما المتحدة» تسيطر على التريند بـ3 مسلسلات.. «الكتيبة 101» أبرزها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال زايدة

صراع الحيتان على الدراما

محمد المعتصم

اللابدين فى الدرة

منى رجب

رسالة الإمام.. دعوة لمكارم الأخلاق والتدين الوسطى وعشق مصر

ماجد حبته

هاريس فى القارة السمراء

بسنت حسن

أنا امرأة

جمال رشدي

تخاريف المرشح الماسونى

محمد رفعت

بين كتف بكتف وإفطار العائلة الواحدة!

أمل زيادة

مجرد رأى

صور

إفطار الوافدين بالمسجد الأزهر

دورات رمضانية فى مراكز الشباب بالعياط

إقبال المصريين على شراء الحلويات فى رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

بعد 48 ساعة على إقالته.. فرص عودة وزير الجيش الإسرائيلى إلى منصبه

بريتيش بتروليوم وأدنوك تعرضان شراء 50% من الإسرائيلية نيو ميد إنرجي

فرنسا: نتابع بقلق التطورات الخاصة بالتعديلات القضائية فى إسرائيل