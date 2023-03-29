استطلاع رأي: أمريكا ستدخل حالة ركود في وقت لاحق من 2023

توقع استطلاع أجرته «الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أكبر جمعية دولية للاقتصاديين والاستراتيجيين والأكاديميين الاقتصاديين) ومقرها واشنطن، دخول الولايات المتحدة في حالة من الركود في وقت لاحق في عام 2023.

وكشفت نتائج الاستطلاع أن الاقتصاد الأمريكي سوف يدخل في حالة ركود في وقت ما من هذا العام، وفقًا لـ53% من المتنبئين الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع في الولايات المتحدة، كما وجد التقرير أن غالبية المتنبئين يعتقدون أن التضخم سيظل مرتفعًا.

وقالت جوليا كورونادو المشرفة على النتائج: «يتوقع أكثر من نصف أعضاء لجنة استقصاء السياسة، حدوث ركود في وقت ما في عام 2023»، ويعتقد 5% فقط أن الولايات المتحدة تمر حالياً بحالة ركود، وهي نسبة أقل بكثير من نسبة 19% التي تبنت هذا الرأي في استطلاع السياسة في أغسطس.

وما يقرب من ربع الاقتصاديين يتوقعون أن تدخل الولايات المتحدة في حالة ركود في الربع الثالث من هذا العام.

وفقًا للتقرير، يتوقع 16% من الاقتصاديين حدوث ركود يبدأ في الربع الثاني من عام 2023، بينما يتوقع 13% ركودًا في الربع الرابع.

وضع بعض أعضاء اللجنة الركود في الأفق، حيث وجد الاستطلاع أن 2% من أعضاء اللجنة يتوقعون ركودًا يبدأ في النصف الأول من عام 2024، بينما لا يتوقع 22% ركودًا قبل النصف الثاني من عام 2024.

وقال ميرفين جيباراج رئيس الاستطلاع من جامعة أركنساس: «يتفق أعضاء اللجنة بشكل عام على التوقعات الخاصة بالتضخم وعواقب ارتفاع أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، ويعتقد أكثر من سبعة من كل عشرة أعضاء في اللجنة أن النمو في مؤشر أسعار المستهلك سيظل أعلى من 4% حتى نهاية عام 2023، وأكثر من الثلثين غير واثقين من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون قادرًا على خفض التضخم إلى هدفه البالغ 2% خلال العامين المقبلين دون التسبب في ركود».