الأربعاء 29 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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فن

«الكتيبة 101» الحلقة 6.. مشاهد حية لتوثيق بطولات الجيش ضد الإرهابيين

مشهد تدمير مزرعة
مشهد تدمير مزرعة أبو أنس

أظهرت الحلقة السادسة من مسلسل الكتيبة 101 مشاهد حيّة لتفجير القوات المسلحة مزرعة "أبوأنس"، أحد العناصر الإرهابية.

تفاصيل مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 6

وحرص المسلسل على عرض المشاهد الحية من كل عملية يتم تنفيذها، لتوثيق عمليات المداهمة بالصوت والصورة ولتكون شاهدًا على الحقائق التي يحاول الإرهابيون تزييفها.

وتلك المشاهد هي التي تؤكد كذب محاولات الجماعات الإرهابية للتشويش على صورة الجيش المصري، وهي تؤكد أيضًا بسالة الجيش في حربه على الإرهاب في سيناء.

قصة المسلسل

ويعتبر مسلسل الكتيبة 101 أبرز الأعمال الدرامية المشاركة في الموسم الرمضاني، 2023، ويجسد أبطاله شخصيات عدد من أبطال القوات المسلحة المصرية، شهداء الجيش المصري، الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن، والمسلسل إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور أحداث "الكتيبة 101" في إطار درامي، حول كيفية نجاح تلك الكتيبة في التصدي للتكفيرين الموجودين في سيناء، ويعرض المسلسل بطولات القوات المسلحة في الحفاظ على الوطن من الأعداء، والتضحيات المقدمة من أجل سلامة وأمن الوطن، وتدور أحداثه في إطار فى 20 حلقة فقط.

"الكتيبة 101" تأليف إياد صالح، إخراج محمد سلامة، بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، فتحى عبدالوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، خالد الصاوى وضيوف الشرف منهم محمد رجب.

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وظهر في كواليس مسلسل الكتيبة 101، عدة مشاهد للعمليات العسكرية للجيش المصري في عمق سيناء، للتصدي للجماعات الإرهابية والتكفيرية، حيث يجسد الفنان آسر ياسين دور الرائد الشهيد خالد محمد دبور، فيما يجسد الفنان عمرو يوسف دور رائد بالجيش المصري يدعى نور صلاح العزب.

يحظى المسلسل بنسبة مشاهدة عالية من جانب الجمهور الذي يهتم بمشاهدة هذا المسلسل؛ لما يقدمه من بطولات ملحمية قام بها رجال القوات المسلحة لمواجهة الإرهاب لفرض الأمن على شمال سيناء.

مواعيد عرض المسلسل

يعرض مسلسل "الكتيبة 101" في تمام الساعة 8:45 مساء على قناة، وتعاد مرتين الأولى في الساعة الثالثة من صباح اليوم التالي، والثانية في تمام 10 صباحًا، فيما تعرض عبر شاشة قناة ON Drama في تمام الساعة 7 مساء ويعاد خلال اليوم مرتين في مواعيد مختلفة.

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«الكتيبة 101» الحلقة 6.. مشاهد حية لتوثيق بطولات الجيش ضد الإرهابيين

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