الحلقة 6 من «الكتيبة 101».. ضابط المخابرات يطلب عينات الحمض النووي لجثث التكفريين

انطلقت منذ قليل، الحلقة السادسة من مسلسل “الكتيبة 101”، حيث قامت القوات الجوية بقصف البؤرة التي تتخذها العناصر التكفيرية مركزًا لإطلاق عملياتهم الأخيرة لقطع الطرق على المؤن والإمدادات لحرمان أهالي شمال سيناء منها.

تفاصيل الحلقة السادسة من مسلسل الكتيبة 101

ضابط المخابرات الحربية “أسر ياسين”، يتجه إلى موقع البؤرة الإرهابية ويطلب نصوير الموقع وأخذ عينات الحمض النووي من جثث التكفريين للتعرف على هويتهم.

موعد عرض مسلسل الكتيبة 101

يعرض مسلسل الكتيبة 101 على شاشة “أون إي” في تمام التاسعة مساءً، ويحظي بنسبة مشاهدة عالية من جانب الجمهور الذي يهتم بمشاهدة هذا الملسل لما يقدمه من بطولات ملحمية قام بها رجال القوات المسلحة لمواجهة الإرهاب لفرض الأمن على شمال سيناء.

قصة مسلسل الكتيبة 101

المسلسل من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويبرز تضحيات وفدائيات الكتيبة 101 التي قدمت أكثر من 300 شهيد من مقاتليها الضباط والأفراد والمجندين الذين شنوا حملات موسعة ومداهمات أمنية غير مسبوقة ضد الجماعات التكفيرية لتطهير سيناء من جرذان الإرهاب .

أبطال مسلسل الكتيبة 101

مسلسل الكتيبة 101 يضم كوكبة كبيرة من النجوم الذين يجسدون هذه الملحمة البطولة وعلى رأس هذه القائمة الطويلة من النجوم، عمرو يوسف، آسر ياسين، وأيضًا فتحي عبدالوهاب، خالد الصاوي.

كما ضمت قائمة النجوم في مسلسل الكتيبة 101 كلا من أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبدالرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي.