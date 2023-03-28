الثلاثاء 28 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية يترأس اجتماع اللجنة العليا لتوريد القمح المحلي

صورة من الحدث
صورة من الحدث

ترأس الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، اجتماع اللجنة العليا لتنشيط توريد القمح المحلي موسم ٢٠٢٣ وذلك لمناقشة الضوابط المنظمة لتداول وتسويق الأقماح المحلية، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، الأستاذة نجوى العشيري السكرتير العام للمحافظة والمهندس عبد العزيز شكرى المدير التنفيذى لشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا والمهندس محمد زكى رئيس قطاع الغربية بشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا.

وخلال اجتماعه ناقش المحافظ مع كيل وزارة الزراعة بيان المساحات المنزرعة بالقمح بالمحافظة وتحديد أصحاب ومساحات الحيازات المفتتة إلى جانب تحديد الحقول المنزرعة بالأقماح المخصصة للتقاوي ومساحتها وكمياتها، كما ناقش رحمي موقف المواقع التخزينية بالمحافظة وما توصلت إليه لجان المعاينة لتلافي كافة السلبيات التي تم رصدها وتبليغها لجهات الولاية.

كما ناقش المحافظ خلال الاجتماع (آليات التوريد، التسويق، شروط أماكن التخزين، الدورة المستندية لتداول الأقماح المحلية، الدورة الخاصة باستلام الأقماح ونقله داخل المحافظة وخارجها، مسئولية الجهات المسوقة، مهام لجان الاستلام ومسئوليتها، قواعد العمل والمحاسبة المالية ومسئولية كل جهة، ذلك إلى جانب إجراءات الصرف).

واستكمل رحمي اجتماعه بمناقشة ملاحظات الحماية المدنية فيما يخص المواقع التخزينية بالمحافظة، مشدداً على اللجنة بتذليل أي معوقات من أجل تحقيق المستهدف هذا العام، كما ووجه مديرية الزراعة بتكثيف حملات التوعية للفلاح لإبلاغه بالتعليمات والإجراءات الواجب اتباعها وذلك خلال الوحدات الزراعية.
يذكر أن مواقع التخزين المختلفة بالمحافظة مستعدة لاستقبال القمح في ٢٢ موقع تخزيني (ما بين 7 صوامع، 6 شون أسمنتية، 4 هناجر و5 شون ترابية) وذلك طبقاً للمواصفات وللضوابط الموضوعة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية.

رحمي للزراعة توعية الفلاح بالتعليمات والإجراءات

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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