الأربعاء 29 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تفاصيل الحادث المميت في مدرسة أمريكية.. مطلقة النار تعالج من اضطرابات نفسية

اطلاق نيران
اطلاق نيران

قالت شرطة ناشفيل الأمريكية إن مُطلقة الرصاص في المدرسة أمس الإثنين كانت تعالج من اضطرابات عاطفية. 

وأعلنت شرطة مدينة ناشفيل جنوبي الولايات المتحدة، عن تفاصيل مقتل ثلاثة أطفال وثلاثة بالغين برصاص سيدة بالغة أطلقت النار بمدرسة ابتدائية.

وأطلقت سيدة النار، الإثنين، في مدرسة ابتدائية بمدينة ناشفيل في هجوم استخدمت فيه رشاشين ومسدسًا، وأسفر إطلاق النار عن مقتل ثلاثة أطفال وثلاثة بالغين قبل أن ترديها الشرطة.

وقال دون أرون، المتحدث باسم شرطة ناشفيل، للصحفيين، إنهم بدأوا يتلقون بلاغات عن أحد يطلق النار عند مدرسة كوفينانت في الساعة 10:13 صباحًا بالتوقيت المحلي، وسمع أفراد الشرطة دوي إطلاق نار قادمًا من الطابق الثاني للمدرسة.

وذكر أرون، أن مطلقة النار كانت تحمل على الأقل بندقيتين شبه آليتين ومسدسًا، وأطلق شرطيان من فريق مكون من خمسة أفراد النار عليها وماتت بحلول الساعة 10:27 صباحا بالتوقيت المحلي. 

وقال جون هاوزر، المتحدث باسم مستشفى مونرو كاريل جونيور للأطفال في فاندربيلت، في بيان، إنه أُعلنت وفاة ثلاثة تلاميذ بعد وصولهم إلى المستشفى مصابين بطلقات نارية.

وأفادت قناة تليفزيونية محلية بأن المدرسة تخدم مرحلة ما قبل المدرسة وحتى طلاب الصف السادس، ونظمت برنامجًا تدريبيًا عمليًا على الرماية في عام 2022.

تُعد جرائم القتل سببًا رئيسًا لوفاة الأطفال في الولايات المتحدة، وتوصلت دراسة جديدة إلى أنّ معدّلها الإجمالي زاد بنسبة 4.3% سنويًا، في السنوات العشر الأخيرة تقريبًا.

ويأتي إطلاق النار في أعقاب حوادث إطلاق نار مقلقة أخرى في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حيث قتل 11 شخصًا في استديو للرقص في مونتيري بارك بولاية كاليفورنيا، وأصيب 12 شخصًا بالرصاص داخل حانة باتون روج بولاية لويزيانا.

مدرسسة حادث اطلاق نيران سيدة أمريكا

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