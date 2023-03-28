الثلاثاء 28 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تحركات لاستقطاب السائحين من أمريكا الجنوبية

القاضى
القاضى

أعلنت شركة «مصر للطيران» أنه اعتباراً من 4 سبتمبر 2023، ستقوم بتشغيل رحلات مباشرة بين مطار القاهرة الدولي ومطار ساو باولو جوارولوس الدولي في البرازيل,

وعند إطلاقه سيكون هذا هو المسار المباشر الثالث لجوارولوس من إفريقيا.

وستكون الرحلات الجوية مستأجرة ويتم تشغيلها بنسبة 100% من قبل شركة MasterFlights الأكبر في إسبانيا، بعد اتفاقية تم توقيعها في 16 مارس 2023 في القاهرة، وذلك بحضور قادة مصر للطيران وألفونسو مارتينيز، الرئيس التنفيذي لشركة MasterFlights.

وسيتم تشغيل الخدمة الجديدة على أساس أسبوعي، كل يوم إثنين، لمدة 12 شهرًا.

فى السياق أعلن عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ستشارك في معرض WTM Latin America  الدولي للسياحة والذي سيُعقد بمدينة ساوباولو بدولة البرازيل خلال الفترة من 3 وحتى 5 أبريل، لافتاً إلى أنه سيشارك في هذا المعرض 20 شركة سياحة مصرية.

وأشار إلى أن مشاركة الوزارة في هذا المعرض تأتي في إطار الجهود التي تتخذها الوزارة لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من دول أمريكا اللاتينية، وأضاف أنه يتم حالياً تنفيذ حملة ترويجية مشتركة مع أحد كبار منظمي الرحلات في البرازيل.

مصر للطيران ساو باولو تنشيط السياحة البرازيل أمريكا الجنوبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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