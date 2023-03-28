منتخب مصر يكشف أسباب استبدال محمد الشناوي في لقاء مالاوي

كشف مسؤولو منتخب مصر، عن سبب استبدال محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب في مباراة مالاوي، اليوم، في الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2024، والدفع بمحمد صبحى بدلا منه.

وأوضح مسئولو منتخب مصر أن محمد الشناوي اشتكى من آلام الفخذ أثناء المباراة وفضل الجهاز الفني إراحته والدفع بمحمد صبحى بدلا منه.

واكتسح منتخب مصر نظيره مالاوي برباعية نظيفة، اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024.

وتصدر منتخب مصر المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط وبفارق المواجهات المباشرة مع غينيا بنفس النقاط، بينما وقعت مالاوي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

الشوط الأول

واستحوذ المنتخب المصري على مجريات اللعب خلال الشوط الأول من المباراة، وكذلك كان الطرف الأخطر على المستوى الهجومي.

وضغط لاعبو المنتخب المصري لتسجيل هدف مبكر، وتأكيد سيطرتهم على مجريات المباراة.

وسجل طارق حامد الهدف الأول لمنتخب مصر في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة، بعدما تسلم محمد صلاح الكرة داخل منطقة الجزاء ومرر الكرة ناحية طارق المتقدم من وسط الملعب وسدد الكرة مباشرة في المرمى.

واستمر الضغط من لاعبي منتخب مصر لإضافة الهدف الثاني خلال الدقائق التالية، بينما حاول لاعبو منتخب مالاوي خلق الخطورة على مرمى محمد الشناوي وتسجيل هدف التعادل.

وأضاف عمر مرموش الهدف الثاني لصالح منتخب مصر في الدقيقة 12 من ركلة ركنية نفذها محمد صلاح عرضية ولعبها مصطفى محمد بقدمه ثم تابعها عمر مرموش في الشباك.

وسجل محمد صلاح الهدف الثالث في الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من مصطفى محمد داخل منطقة الجزاء أنهاها بتسديدة في الشباك.

واستمرت المحاولات الهجومية بين كلا الفريقين خلال الدقائق التالية من عمر الشوط الأول، وحاول المنتخب المصري تسجيل الهدف الرابع وإنهاء المباراة من الشوط الأول، فيما حاول منتخب مالاوي تسجيل هدف تقليص الفارق.

وسدد لاعبو منتخب مصر 3 كرات على المرمى من أصل 5 محاولات، وخرجت كرة من الملعب واعترض الدفاع أخرى، مقابل تسديدة من 5 محاولات لصالح منتخب مالاوي، وخرجت كرتان من الملعب واعترض الدفاع 3 تسديدات.

واستحوذ منتخب مصر على مجريات اللعب بنسبة 54% مقابل 46% لصالح منتخب مالاوي.

الشوط الثاني

واصل منتخب مصر سيطرته وأنقذ البديل محمد صبحي، كرة عرضية في بداية الشوط الأول بعدما أبعدها من أمام مرماه.

وبالدقيقة 50 زاد أحمد سيد "زيزو" من غلة أهداف مصر بالهدف الرابع، بتسديدة بعد عرضية من محمد هاني.

وسدد إمام عاشور تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 79 علت مرمى حارس مالاوي.

وبالدقيقة 83 استلم مصطفى محمد كرة داخل منطقة الجزاء من إمام وسدد بقوة لكنها اصطدمت بدفاعات مالاوي وتحولت إلى ركنية.