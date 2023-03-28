الثلاثاء 28 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البرلمان الإسكتلندي ينتخب حمزة يوسف رئيساً للوزراء

حمزة يوسف
حمزة يوسف

انتخب البرلمان الإسكتلندي، الثلاثاء، حمزة يوسف، الزعيم الجديد "للحزب الوطني الإسكتلندي"، رئيساً لحكومة المقاطعة البريطانية التي يطمح لقيادتها نحو الاستقلال عن لندن.
ويوسف الذي فاز في اقتراع حزبي الإثنين بزعامة الحزب الوطني الإسكتلندي سيتولّى منصبه الجديد رسمياً الأربعاء، ليصبح بذلك أول رئيس وزراء إسكتلندي من أصول مهاجرة ومسلمة.
ويخلف يوسف بذلك نيكولا ستورجن التي أعلنت استقالتها بصورة مفاجئة الشهر الماضي بعد ثمانية أعوام في الحكم.
سيتولى حمزة يوسف الذي هاجر أجداده من باكستان الى غلاسكو قبل 60 عاما، رسميا مهامه الأربعاء بعد تعيينه بمرسوم ملكي وتأديته اليمين امام المحكمة العليا الاسكتلندية.
وقال بتأثر بعد التصويت "إنه يوم فخر بالنسبة لي ولعائلتي، وآمل في أن يكون أيضا يوم فخر لاسكتلندا لأنه خير تعبير عن قيمنا".
وهو يتولى مهامه في وقت تراوح فيه الحملة من أجل الاستقلال مكانها.
لكن مهمته تبدو شائكة كما أكدت الصحف البريطانية الثلاثاء. واعتبرت صحيفة "ذي تلغراف" ان رحيل ستورجن التي كانت تتمتع بجاذبية كبرى يعني "نهاية الفترة البطولية" للحزب الاستقلالي.
وكان يوسف صرح بعد فوزه الاثنين في تصويت الحزب، "سنكون الجيل الذي سيحقق استقلال اسكتلندا"، مؤكّداً أن "الشعب" الإسكتلندي "بحاجة للاستقلال اعتباراً من الآن، أكثر من أي وقت مضى".
لكنّ ناطقاً باسم رئيس الوزراء البريطاني قال إن ريشي سوناك "يتطلّع للعمل" مع زعيم الحزب الوطني الإسكتلندي الجديد لكنّه يرفض الدعوة التي أطلقها الأخير لإجراء استفتاء جديد على الاستقلال.
لكنّ الدعم للاستقلال وهو في صلب برنامج الحزب الوطني الاسكتلندي يراوح مكانه. وبحسب استطلاع للرأي أجراه معهد يوغوف في 13 مارس فانّ 46% من الذين استطلعت آراؤهم أبدوا تأييدهم للاستقلال (مقابل 50% الشهر الماضي).

البرلمان الاسكتلندى حمزة يوسف الوطني الإسكتلندي لندن الاستقلال

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