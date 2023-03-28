الصين تساعد دولاً نامية ضمن طرق الحرير الجديدة على مواجهة الصعوبات المالية

قدّمت الصين على مدى السنوات العشرين الماضية 240 مليار دولار كقروض إنقاذ إلى 22 دولة نامية تواجه خطر التخلّف عن سداد ديونها، وهو رقم ارتفع في السنوات الأخيرة، بحسب تقرير نشر الثلاثاء.

وذهبت كل هذه الأموال تقريبا الى دول تشكل قسما من طرق الحرير الجديدة لا سيّما سريلانكا وباكستان وتركيا.

وهذا المشروع الطموح الذي أطلقته بكين بدفع من الرئيس شي جينبينغ يهدف الى تحسين العلاقات التجارية بين آسيا وأوروبا وافريقيا وحتى أبعد من ذلك عبر بناء موانىء وسكك حديد ومطارات ومجمّعات صناعية.

وهذه البنى التحتية يفترض ان تتيح للعملاق الآسيوي الوصول إلى المزيد من الأسواق وفتح منافذ جديدة لشركاته.

وهذا المشروع الذي انضمت اليه أكثر من 150 دولة بحسب بكين، يواجه انتقادات على الصعيد الدولي بسبب المديونية الخطيرة التي يشكّلها على الدول الفقيرة.

ورفضت الحكومة الصينية الثلاثاء الانتقادات الموجّهة لهذا المشروع، متّهمة "بعض الأشخاص" بـ"إثارة ضجّة حول ما يسمّى +فخّ الدين+ وقروض غامضة صينية وتشويه صورة الصين، وهو أمر نرفضه تماما".

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ في تصريح صحافي أنّ "الصين لم ترغم أبدا أحدا على اقتراض المال، ولم ترغم أيّ دولة على الدفع، ولا تطرح أي شرط سياسي على اتفاقيات القروض ولا تسعى إلى أي مصلحة سياسية" ضمن هذا النظام.

وبحسب التقرير الواقع في 40 صفحة والذي أصدره مركز الأبحاث الأميركي AidData والبنك الدولي ومعهد هارفرد كينيدي ومعهد كييل للاقتصاد العالمي فإنّ القروض التي منحتها الصين ارتفعت بين 2016 و2021، الفترة التي تركّز فيها 80% من المبلغ الاجمالي الذي مُنح على مدى عشرين سنة.

وقال التقرير إنّ "الصين طوّرت نظام +إنقاذ طرق الحرير الجديدة+ الذي يساعد الدول المستفيدة على تجنّب التخلف عن السداد ومواصلة تسديد قروضها على الاقل على المدى القصير".

وهذه الحالات تكثفت في السنوات الماضية في إطار من ارتفاع التضخم ونسب الفوائد وكذلك الأثر الاقتصادي لجائحة كوفيد-19.

ومقارنة مع صندوق النقد الدولي ودعم السيولة الذي يقدّمه الاحتياطي الفدرالي الأميركي، يبقى حجم قروض الإنقاذ التي تقدّمها الصين متواضعاً لكنّه يزداد بسرعة، كما أوضحت الوثيقة.

وهذه القروض هي أيضا أكثر غموضا ونسبة الفائدة عليها تصل الى 5% في المتوسط، مقابل 2% لفوائد صندوق النقد الدولي.

وقال التقرير إن "بكين استهدفت عددا محدودا من المستفيدين المحتملين، وكلّ قروض الإنقاذ الصينية تقريبا كانت لدول من طرق الحرير الجديدة ذات الدخل الضعيف او المتوسط لكن مع ديون كبرى لدى المصارف الصينية".

ووافقت الصين هذا الشهر على إعادة جدولة قروضها لسريلانكا، ممهدة الطريق أمام الإفراج عن خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي بقيمة 2,9 مليار دولار إلى الجزيرة الواقعة في جنوب آسيا.