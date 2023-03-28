أشرف الداودي يتفقد أحوال المرضى في مستشفى قنا العام

أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، زيارة تفقدية لمستشفى قنا العام، وذلك للاطمئنان على حالة المرضى الذين يتلقون العلاج والرعاية الطبية بالمستشفى، رافقه الدكتور محمد الديب مدير إدارة المستشفى.

زار محافظ قنا، أقسام الأطفال والقلب والعناية القلبية، وهنئ المرضي وذويهم بحلول شهر رمضان المبارك، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يكتب لهم الشفاء العاجل، موجها بضرورة تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم حتى تمام شفائهم كما اطمئن على تواجد الأطباء وفرق التمريض وتوزيعهم على جميع الأقسام.

وأشار إلى أن المحافظة تهدف إلى توفير الخدمة الصحية المتكاملة للمواطنين من خلال النهوض بمنظومة القطاع الصحي ورفع كفاءة المستشفيات بما يعود بالنفع علي المواطنين.

من جانبهم عبر المرضى عن سعادتهم بزيارة المحافظ لهم داعين الله أن يحفظ مصر قيادة وشعبًا وينعم عليها بالأمن. والاستقرار.