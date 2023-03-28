الأربعاء 29 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أشرف الداودي يتفقد أحوال المرضى في مستشفى قنا العام

نائب محافظ قنا
نائب محافظ قنا

أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، زيارة تفقدية لمستشفى قنا العام، وذلك للاطمئنان على حالة المرضى الذين يتلقون العلاج والرعاية الطبية بالمستشفى، رافقه الدكتور محمد الديب مدير إدارة المستشفى.

زار محافظ قنا، أقسام الأطفال والقلب والعناية القلبية، وهنئ المرضي وذويهم بحلول شهر رمضان المبارك، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يكتب لهم الشفاء العاجل، موجها بضرورة تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم حتى تمام شفائهم كما اطمئن على تواجد الأطباء وفرق التمريض وتوزيعهم على جميع الأقسام.

وأشار إلى أن المحافظة تهدف إلى توفير الخدمة الصحية المتكاملة للمواطنين من خلال النهوض بمنظومة القطاع الصحي ورفع كفاءة المستشفيات بما يعود بالنفع علي المواطنين.

من جانبهم عبر المرضى عن سعادتهم بزيارة المحافظ لهم داعين الله أن يحفظ مصر قيادة وشعبًا وينعم عليها بالأمن. والاستقرار.

اشتراطات اشتراطات البناء اطمئن اشرف الداودي الإدارة الهندسية الاقسام

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

النيابة تأمر بتسليم الطفل شنودة للأم التى عثرت عليه

علاقات غير شرعية.. نهايات مأساوية لقصص «العشق الحرام» في رمضان

تكلفت 10 مليارات دولار.. خبير مائى يوضح جهود الدولة للحماية من أضرار سد النهضة

أهالى الورديان بالإسكندرية يشيعون جثمان المؤذن المقتول على يد مسجل

«الكتيبة 101» الحلقة 6.. مشاهد حية لتوثيق بطولات الجيش ضد الإرهابيين

موعد صرف معاشات شهر إبريل 2023.. قيمة الزيادة لكل شريحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال زايدة

صراع الحيتان على الدراما

محمد المعتصم

اللابدين فى الدرة

منى رجب

رسالة الإمام.. دعوة لمكارم الأخلاق والتدين الوسطى وعشق مصر

ماجد حبته

هاريس فى القارة السمراء

بسنت حسن

أنا امرأة

جمال رشدي

تخاريف المرشح الماسونى

محمد رفعت

بين كتف بكتف وإفطار العائلة الواحدة!

أمل زيادة

مجرد رأى

صور

إفطار الوافدين بالمسجد الأزهر

دورات رمضانية فى مراكز الشباب بالعياط

إقبال المصريين على شراء الحلويات فى رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

بعد 48 ساعة على إقالته.. فرص عودة وزير الجيش الإسرائيلى إلى منصبه

بريتيش بتروليوم وأدنوك تعرضان شراء 50% من الإسرائيلية نيو ميد إنرجي

فرنسا: نتابع بقلق التطورات الخاصة بالتعديلات القضائية فى إسرائيل