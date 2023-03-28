«تصحيح إلكتروني وبنك أسئلة».. معلومات عن امتحانات الثانوية العامة 2023

تحظى الثانوية العامة بأهمية شديدة كل عام فعلى مدار عقود يبدي أولياء الأمور أهمية شديدة لها لأنها تحدد مصير أبنائهم وأي كلية سيدخلونها وبالتالي الوظيفة التي سيلتحقون بها، لذا فإن وزارة التربية والتعليم تحرص دومًا على الحديث عن الثانوية العامة وامتحاناتها وموافاة أولياء الأمور بأبرز التفاصيل.

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المواصفات النهائية لامتحانات الثانوية العامة والأسئلة، مؤكدة وجود 4 نماذج لامتحانات الثانوية العامة 2023 موحدة الأسئلة، تختلف في ترتيبها لمواجهة الغش الالكتروني، تلك الظاهرة التي مثلت تحديًا للوزارة على مدار السنوات الماضية.

- قالت وزارة التربية والتعليم إن امتحانات الثانوية العامة ستبدأ يوم 12 يونيو المقبل بالمواد الغير مضافة للمجموع.

- قالت وزارة التربية والتعليم إن امتحانات الثانوية العامة ستعقد بطريقة البابل شيت.

- قالت وزارة التربية والتعليم إن أسئلة امتحانات الثانوية العامة ستصاغ بدقة شديدة.

- أكدت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الثانوية العامة تتضمن "اختيار من متعدد بنسبة 85% والأسئلة المقالية بنسبة 15%".

- وفقًا لما أكدته وزارة التربية والتعليم، فإن امتحانات الثانوية العامة تعقد بنظام الأوبن بوك، فمن المقرر أن يتسلم الطلاب كتيب مفاهيم داخل لجنة الامتحان ثم يسلمها مرة أخرى بعد الانتهاء من الامتحانات.

- أكدت وزارة التربية والتعليم أنه يتم وضع فاصل بين كل 10 أسئلة في "البابل شيت"، لمنع وقوع الطالب في أخطاء.

- سيتم وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023، من بنوك الأسئلة.

- قالت وزارة التربية والتعليم إنه سيتم مراجعة أسئلة امتحانات الثانوية العامة للتأكد من خلو الأسئلة من الأخطاء اللغوية وعدم وجود أي أسئلة لها أكثر من إجابة.

- ستكون أسئلة امتحانات الثانوية العامة بنسبة 30% من الأسئلة للطالب دون المتوسط و40% للطالب المتوسط و30% للطالب المتميز، وفقًا لتصريحات وزارة التربية والتعليم.

- من المقرر أن يكون تصحيح امتحانات الثانوية العامة بشكل إلكتروني حتى يحصل كل طالب على حقه.