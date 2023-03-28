الثلاثاء 28 مارس 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مقتل 39 مهاجرًا فى حريق شب فى مركز توقيف بالمكسيك

حريق
حريق

لقي 39 مهاجرًا على الأقل مصرعهم في حريق شب صباح الثلاثاء في مركز توقيف للمهاجرين في مدينة سيوداد خواريس في شمال المكسيك عند الحدود مع الولايات المتحدة على ما أفادت الحكومة المكسيكية.

وقال المعهد الوطني للهجرة: "نأسف لوفاة 39 مهاجرًا حتى الآن في الحريق".
وأضاف المعهد أن 29 مصابًا في حالة خطرة نقلوا إلى أربعة مستشفيات وأعلن استعداده لمساعدة عائلات الضحايا.

وأشار إلى أنه تواصل "مع السلطات القنصلية لمختلف البلدان لتنفيذ الإجراءات اللازمة لتحديد هوية المهاجرين الذين قضوا".

واندلع الحريق قبيل منتصف ليل الإثنين، وهرع عناصر الإطفاء وعشرات سيارات الإسعاف إلى المكان على الإثر.

وبدأ في الموقع الذي يقيم فيه المهاجرون غير النظاميين.

وذكرت صحيفة "إل سول دي بارال" أن غالبية الضحايا قضوا اختناقًا.

وشاهد مراسل لوكالة "فرانس برس" موظفين في جهاز الطب لشرعي ينقلون نحو عشر جثث من مرأب المنشأة التابعة للمعهد الوطني للهجرة، حيث وضعت جثث عدة أخرى وغطيت ببطانيات.

وقال عامل إنقاذ، طلب عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالتصريح، إن نحو 70 مهاجرًا معظمهم فنزويليون كانوا في المركز.

وقالت الفنزويلية فيناغلي، التي كانت تصرخ يأسًا أمام المركز الذي نُقل إليه زوجها البالغ من العمر 27 عامًا بعد توقيفه: "نقلوه في سيارة إسعاف". 

لكنها قالت إنها لا تعرف شيئًا عن حالته، إذ لم يدل المسئولون عن المركز بأي تصريحات.

سيوداد خواريس المجاورة لإل باسو في تكساس هي من المدن الحدودية التي يسعى من خلالها الكثير من المهاجرين غير النظاميين للوصول إلى الولايات المتحدة لطلب اللجوء.
منذ العام 2014، توفي 7661 مهاجرًا أو فُقد أثرهم في طريقهم إلى الولايات المتحدة، وفقًا لأرقام المنظمة الدولية للهجرة.

في 13 مارس، حاول مئات المهاجرين غالبيتهم من الفنزويليين، بعدما سئموا الانتظار، عبور الحدود لكن الأمريكيين منعوهم من المرور.

في 27 يونيو، قضى 56 مهاجرًا اختناقًا في مقطورة متروكة قرب سان أنطونيو في تكساس.
واعتمد الرئيس الأمريكي جو بايدن في فبراير تدابير جديدة تقيد حق طلب اللجوء للمهاجرين الذي يعبرون الحدود من المكسيك، وترغمهم على التقدم بالطلب في بلد العبور أو عبر الانترنت.

ونصت التدابير أيضًا على لجوء الولايات المتحدة إلى عمليات طرد فورية مرفقة بمنع دخول أراضيها مجددًا مدة 5 سنوات.

ويحاول نحو 200 ألف شخص شهريًا عبور الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة. ويجازف المهاجرون الذين يسعون إلى الهرب من براثن الفقر أو العنف في بلدانهم كثيرًا لدخول الأراضي الأمريكية.

حريق سيوداد خواريس المكسيك الولايات المتحدة الحكومة المكسيكية

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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