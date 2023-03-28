الثلاثاء 28 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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تحقيقات ومتابعات

«الإنسان زي الحمار».. أشهر 3 إيفيهات لـ «صفصف» في جعفر العمدة

إيفيهات لـ «صفصف»
إيفيهات لـ «صفصف»

إشادات واسعة تلقتها الفنانة هالة صدقي، بعد تجسيد دور "صفصف" والدة الفنان محمد رمضان في مسلسل “جعفر العمدة”، بعد ظهورها بشخصية كوميدية وعلقت في أذهان الجمهور مجموعة من الإفيهات التي ظهرت بها الشخصية طوال الحلقات الخمس الأولى من المسلسل.

واتضح للجمهور منذ الحلقة الأولى، مدى الترابط بين “جعفر” و"صفصف" صاحبة الشخصية القوية القادرة على إدارة المنزل والتحكم في زوجات “جعفر”.

ونرصد في السطور التالية أبرز إيفيهات “صفصف” في الحلقات الأولى من مسلسل “جعفر العمدة”..

«بشربها قص يا روح أمك»

أشهر الإفيهات التي قالتها “صفصف” وعلقت في أذهان متابعي المسلسل، حين تعرفت على الزوجة الرابعة لـ"رمضان" وهي زينة، والتي قالت: "أنا بشرب الشيشة بالمستكية يا طنط إنتي بتشربيها بإية"، لترد صفصف: "بشربها قص يا روح أمك".

«الإنسان زي الحمار»

وحين كانت تجلس مع عايدة التي تمثلها منة فضالي وتتحدث عن فلسفتها في الجياة قالت لها أنها لا تحبها وأنها مثل الحمار والإنسان له طريقتان للتعامل معه: "الأولى بديله جزرة أو برسيم إذا كان مطيع ومنافق وعاشق للتطبيل والتانية بديله بالكرباج لو فكر يعصيني أو يلوي بوزه قدامي".

«أهلها واطيين»

وفي أحد الحلقات حين كان يتحدث جعفر مع دلال التي تجسد دورها إيمان العاصي بعد ضربه لشقيقها ورغبتها في مصالحة أهلها، فقالت له: "أنت مبتعملش حاجة غلط يا جعفر"، ليرد: "عينك بتقول غير كده يا بنت الأصول"، فتتدخل صفصف وتقول لها: "هما دول يعرفوا الأًصول قول يا بنت الواطيين يا بنت المعفنين".

مسلسل "جعفر العمدة" يعرض حصريًا على قناة dmc، وهو تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا، مجدي بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين.

"جعفر العمدة" تأليف وإخراج محمد سامي، وسيناريو وحوار مهاب طارق، ويشارك في بطولته بجانب محمد رمضان كل من النجمة زينة، هالة صدقى، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا، مجدي بدر، أحمد فهيم، منذر رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري.

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