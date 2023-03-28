الثلاثاء 28 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفاصيل قتل طالب طعنا في مشاجرة بكفر الشيخ

طعن
طعن

لقي شاب مصرعه إثر اعتداء طالب عليه بسكين أثناء وجودهم بمنطقة سكنهم بمدينة بيلا بكفر الشيخ.

كان مدير أمن كفر الشيخ تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة بيلا بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى بيلا المركزي، بوصول ا.خ.، 18 عاما، طالب، ومقيم ببندر بيلا، مصاب بجرح شبه نافذ بالظهر من الجانب الأيمن.

على الفور، انتقل ضباط وحدة البحث الجنائي بقسم شرطة بيلا، للمستشفي للفحص، وبسؤال الطالب المصاب، اتهم أ . أ، 16 عاماً، طالب ومقيم بذات العنوان، بالاعتداء عليه بالضرب وإحداث إصابته أثناء تواجدهم بالمنطقة السكنية محل سكنهم، إثر مشادة كلامية حدثت بينهما.

وعقب تحرير المحضر بعدة أيام، استقبلت الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ، إشارة جديدة من نقطة شرطة مستشفى بيلا المركزي بوفاة الطالب متأثرًا بإصابته المذكورة.

تمكن ضباط وحدة البحث الجنائي بقسم شرطة بندر بيلا، من ضبط المتهم، الذي أقر إرتكابه للواقعة والتعدي على الطالب، وتم ضبط السلاح المستخدم في الواقعة - سكين-.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 962 جنح قسم شرطة بيلا، والعرض على النيابة للتحقيق.

كفر الشيخ سكن مشاجرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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