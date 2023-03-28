التضامن تدعم 18 مستشفى بـ200 مليون جنيه

قامت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع بنك ناصر بدعم 18 مستشفى بما يقرب من 200 مليون جنيه.

وأكدت وزارة التضامن، أن هذا الدعم تم خلال 3 سنوات فى إطار برنامج تكافؤ الفرص الصحية.

دعم المستشفيات

تتقدم المستشفى بطلب إلى وزير التضامن الاجتماعي بصفته رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أو من يفوضه متضمن القسم أو الوحدة المطلوب لها الأجهزة، ومرفق به المستندات المطلوبة والموضح به: اسم النشاط، والنطاق الجغرافي السكني الذي تخدمه المستشفى (طالب الأجهزة "القسم الطبي – أو الوحدة الطبية")، وعدد المستفيدين الحاليين، ونوع الأجهزة المطلوبة، وفيما تستخدم، و3 عروض أسعار، أو أمر الإسناد للجهة الموردة إن وجد وقرار اللجنة المشكلة من المستشفى موضح به اسم الشركة التي تم الترسية عليها.

المساعدات والإعانات العينية

وأعلن بنك ناصر، عن امتداد دور البنك فى توسيع قاعدة التكافل بين المواطنين حيث تصرف المساعدات في صورة عينية للأفراد المعاقين من أجل تحويلهم إلى أعضاء منتجين في المجتمع من خلال توفير الوسائل التي تساعدهم في التغلب على إعاقتهم.

إجراءات الحصول على المساعدات

طلب الحصول على المساعدة من إدارة التأهيل بمديرية التضامن الاجتماعي.

صورة بطاقة الرقم القومي.

بحث إجتماعي حديث معتمد يوضح الحالة الاقتصادية لذوي الإعاقة، وبيان بمفردات الدخل إن وجد يوضح قدرته المالية علي صيانة الدراجة البخارية المجهزة والصرف عليها، من وحدة التضامن الاجتماعي التابع لها محل إقامة طالب المساعدة أو من لجنة الزكاة التابع لها.

تقرير طبى حديث معتمد يوضح سلامة الطرفين العلويين ، وسلامة حاسة السمع والنظر لطالب الدراجة البخارية، ويؤكد قدرة المعاق على قيادة الدراجة البخارية بنفسه .

عروض أسعار (بحد أدنى 3 عروض) للدراجة أو للكرسي أو للجهاز المراد شراؤه من شركات مختلفة من خلال اللجنة.

إقرار على العميل بحظر بيع الدراجة البخارية لمدة لا تقل عن خمس سنوات، والمحافظة عليها.