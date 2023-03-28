الثلاثاء 28 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«الوثائقية» تعرض فيلمًا لإنجازات الرئيس السيسى فى تطوير العشوائيات

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

عرضت قناة "الوثائقية" فيلمًا تسجيليًا عن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير العشوائيات في مختلف وربوع مصر.

وفيما يلي مناطق التطوير بمختلف محافظات مصر:-

الأسمرات

كانت أول وأكبر ملحمة لتطوير العشوائيات في مصر حيث يقع المشروع في حي المقطم، ويتضمن 3 مراحل على مساحة 185 فدانا بإجمالي 18420 ألف وحدة سكنية، ليستفيد نحو 100 ألف مواطن.

بشائر الخير 

تضمن مشروع بشائر الخير في عروس البحر المتوسط 3 مراحل حتى الآن لتطوي صفحة «غيط العنب» بإجمالي 10.000 وحدة سكنية، ليستفيد نحو 50 ألف مواطن.

أهالينا

تقع في القاهرة بمدينة السلام، حيث تتضمن مرحلتين على مساحة 26 ألف فدان، بإجمالي 2500 وحدة سكنية، ليستفيد نحو 15 ألف مواطن.

المحروسة 

وهو مشروع آخر لإيواء سكان العشوائيات حيث يقع في مدينة السلام بالقاهرة ويتضمن مرحتلين بإجمالي 5000 وحدة سكنية، ليستفيد نحو 30 ألف مواطن.

روضة السيدة

وهي أحد الأحياء العريقة بحي السيدة زينب «تل العقارب» سابقًا على مساحة 7.5 فدان، بإجمالي 816 وحدة سكنية، يستفيد 5 آلاف مواطن.

تطوير العشوائيات السيسي الأسمرات الوثائقية بشائر الخير أهالينا المحروسة روضة السيدة

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وائل لطفي

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