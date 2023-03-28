الثلاثاء 28 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

جريمة في مدينة نصر.. قتل شقيقته لرفضها العودة إلى المنزل

متهم
متهم

كشف مصدر أمني أن النيابة العامة اصطحبت المتهم بقتل شقيقته داخل شقتها في مدينة نصر، إلى مكان الواقعة داخل الشقة، لتمثيل الجريمة في حراسة أمنية مشددة، وشرح المتهم كيف دخل إلى مسرح الجريمة، وأنهى حياة شقيقته، حتى هروبه وسقوطه في قبضة الشرطة، معترفاً بأن ارتكابه للجريمة بسبب خلافات بينهما.

اعترافات المتهم

واعترف المتهم خلال جلسة تحقيق استمرت ساعات كيفية ارتكابه الجريمة وقتله شقيقته بسبب رفضها العودة إلى منزلهم في محافظة الدقهلية، وأنه في يوم الجريمة وبعد أن أنهى حياتها خنقًا، أغلق باب الشقة وفر هاربًا إلى منزلهم، حتى ضبطه رجال الشرطة.

النيابة تأمر بحبس المتهم

وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وفي جلسة تحقيق تالية، قرر قاضي المعارضات تجديد حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعدما ضبط رجال الشرطة المتهم، واقتادوه إلى قسم الشرطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

تلقي البلاغ

كانت بداية الواقعة، بورود بلاغ إلى رجال الشرطة، يفيد بالعثور على جثة فتاة ثلاثينية داخل شقتها بمنطقة مدينة نصر، وبالانتقال والفحص، تبين أنها ترتدي كامل ملابسها، ولا يوجد أي إصابات ظاهرية بجسدها، مع وجود آثار خنق حول رقبتها.

تحريات المباحث

وقادت تحريات الشرطة وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط مسرح الجريمة إلى تحديد هوية المتهم، واقتياده إلى قسم الشرطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

15 يوم ا على ذمة 4 أيام على ذمة التحقيقات استمرت اعترف المتهم اعترافات المتهم الانتقال

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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جريمة في مدينة نصر.. قتل شقيقته لرفضها العودة إلى المنزل

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