محلل سياسى عراقى: تحالف إدارة الدولة كان على ثقة بتمرير قانون الانتخابات الجديد

قال الدكتور عائد الهلالي المحلل السياسي العراقي، إنه يعتقد أن تحالف إدارة الدولة كان على ثقة تامة في قضية تمرير قانون الانتخابات وفق قانون سانت ليغو 1.7، على الرغم من رفض أحزاب المعارضة وعلى وجه الخصوص الأحزاب الناشئة والمستقلين والذين كان لهم حضور كبير وواسع في انتخابات 10/ 10/ 2021، بعد أن تم تغيير القانون وقتذاك بقانون الدوائر الصغيرة والمتعددة مما وفر لهم مساحة واسعة داخل مجلس النواب في هذه الدورة أن هذه الأحزاب والتي ولدت من ساحات الاعتصام في أكتوبر عام 2019.

وأكد “الهلالي”، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه كانت تتوقع أن تلعب دورًا في المعادلة السياسية العراقية لكن القانون الحالي والذي أحدث خلل كبير في التوازنات السياسية وقد قلص حضور الكتل الصغيرة والناشئة في الانتخابات القادمة، بعد أن فقدت بريقها نتيجة ظروف رافقت أدائها السيء خلال الفترة الماضية؛ إلا إذا ذهبت هذه الأحزاب إلى تشكيل تحالف سياسي كبير يضم جميع الأحزاب الناشئة والمستقلين، وبالتالي ممكن أن يكون لهم حضور مقبول لأن قانون سانت ليغو 1.7 مصمم للكتل والأحزاب السياسية الكبيرة، والتي تتمتع بمساحة جماهيرية واسعة مما يتيح لها أن تهيمن على مقاعد المجلس في الانتخابات القادمة وهذا ما تعمل عليه الآن، لأنها قد فقدت أو كادت أن تفقد تواجدها كأحزاب صانعة للمشهد السياسى فى العراق واليوم، وبعد أن استطاعت أن تعدل الكفة فها هي اليوم تمرر قانون سانت ليغو 1,7 والذي سوف يمكنها مرة أخرى للعودة للمشهد السياسى بقوة أكثر قبال شراكة مع البيتين الكردي والسني وصمت من الكتلة الصدرية والتي التزمت الصمت حيال تمرير القانون وهي التي كانت واضحة؛ دعما حراك الأحزاب الناشئة والمستقلين لقد رضخ الجميع لرغبة الكبار، وعليهم الآن الاستعداد لخوض المعركة القادمة وفق سيناريو ممكن أن يمكنها من إثبات وجودها مرة أخرى كلاعب يتمتع بقبول جماهيري وممثل حقيقي لمعارضة نتمنى لها أن تساهم في تصحيح مسار الديمقراطية في العراق.