الخميس 30 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

في الحلقة 5 من «رسالة الإمام» .. «الشافعي» القلوب هي من تجمعنا وليست الجدران

رسالة الإمام
رسالة الإمام

تنتقل كاميرا المخرج الليث حجو، في الحلقة الخامسة من مسلسل رسالة الإمام الذي يحاكي رحلة الإمام الشافعي إلى مصر ويقوم ببطولته الفنان خالد النبوي، إلى ضفاف النيل، وابحار المطلب الذي يقوم بأدائه التمثيلي الفنان وليد فواز متخفيا. 
وفي داخل السوق حيث يتحول الشافعي وصديقه؛ يسأل الشافعي ابن الحكم ويقول له ما بك، ليرد عليه ابن الحكم ويقول له اراجع ما فعلت معك، لا بد واني أخطأت والا لما فكرت بترك صحبته، ليجيبه الشافعي مبتسما ومن قال اني سأترك صحبتك. 
وفي نظرة تعجب يقول ابن الحكم للشافعي "ألم تقل للتو انك تريد أن تنتقل إلى دار النصرة؟". 
يبتسم الشافعي ويضحك ثم يرد على رفيقه ويقول له "وهل تغادر المحبة الافئدة عندما تغادر الأماكن، القلوب هي ما تجمعنا وليست الجدران.. دارك ممتلئة بالسياسيين ومريضي الحكم وكله جدار لا نفع فيه وانت تعلم اني لم أتى إلى مصر من أجل هذا ". 
ينظر الشافعي إلى آخر السوق فيرى رجلا يتلصص عليه ويقول لصديقي في استهجان "لن يقترب مني أحدهم.. يا رجل بقائي في دارك صامتا يفسر على انحياز لهذا او لذاك، فأنا اكره السياسة السياسيين، وموتى عندهم له ثمن". 
وتدور أحداث المسلسل على مدار خمسين عاما مع نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، حيث تشهد مصر في هذه الفترة صراعات على السلطة، ومحاولات انفصالية، وتشتت مذهبي، وضغوط اقتصادية ثقيلة، في وسط كل هذه الأمور يفد لمصر الإمام محمد بن إدريس الشافعي، ليسهم بحضوره وشخصيته وعلمه في تخطي مصر لهذه العقبات، وفي الوقت ذاته يعيد الإمام استكشاف حياته وماضيه، ليدرك أن الثبات على رأي رغم ظهور ما يثبت خطأ الرأي ليس أمرا محمودا.
ورسالة الإمام بطولة خالد النبوي، وكوكبة من ألمع النجوم أبرزهم أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، أحمد الرافعي، سلمى أبوضيف، بجانب نخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرين سيتم الإعلان عن أسمائهم قريبًا، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub - سعدي وجوهر".

 

 

المتحدة مسلسلات المتحدة مسلسل رسالة الإمام مسلسل خالد النبوي مسلسل رسالة الإمام الحلقة 5 القنوات الناقلة لمسلسل رسالة الإمام الحلقة الخامسة من مسلسل رسالة الامام أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة الخامسة

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

«1000 حمدالله ع السلامة».. يسرا: الجمهور عطشان كوميديا (حوار)

خامس الأئمة.. «الدستور» فى مسقط رأس الليث بن سعد.. «الأفقه من الإمام مالك»

تتحدث 7 لغات من بينها العربية... مَن هى مرشحة بايدن لسفارة أمريكا بالقاهرة؟

الحلقة 7 «حضرة العمدة».. نجل أحمد بدير يطارد نجلة مصطفى حشيش

«علاقة مشروعة» الحلقة 7.. ياسر جلال ومي عمر في أسوان لحضور مؤتمر

الحلقة 7 من «الكتيبة 101».. المخابرات الحربية تتلقى معلومات عن تكفيري متخفي بالشيخ زويد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

بيلاروسيا.. هل تدخل الحرب من بوابة النووى التكتيكى؟

محمد المعتصم

جعفر العمدة

محمد العسيري

مقام الست خضرة وسرها الباتع

ماجد حبته

الأزهر لم يفسد الاحتفال بعيده

جلال حمام

الولايات المتحدة تصنع «فيلق الموت»

د. القس صفوت البياضى

القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة (٢)

د هند جاد

«شنودة» طفل مصرى.. قبل أى شىء آخر

جمال زايدة

صراع الحيتان على الدراما

صور

الإفطار السنوي للأزهر الشريف

أداء صلاة التراويح فى مسجد عمرو بن العاص اليوم 7 رمضان 1444

أبطال الساق الواحدة يواصلون تدريباتهم استعدادًا لدورى المبتورين والمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يوجه حكومته بعدم الحديث حول الخلاف مع الإدارة الأمريكية وبايدن

الخارجية الفلسطينية تحذر من إطلاق يد بن جفير ضد الفلسطينيين

الرئاسة الفلسطينية: اقتحام الأقصى وجرائم المستوطنين لن تؤدى إلى استقرار