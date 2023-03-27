في الحلقة 5 من «رسالة الإمام» .. «الشافعي» القلوب هي من تجمعنا وليست الجدران

تنتقل كاميرا المخرج الليث حجو، في الحلقة الخامسة من مسلسل رسالة الإمام الذي يحاكي رحلة الإمام الشافعي إلى مصر ويقوم ببطولته الفنان خالد النبوي، إلى ضفاف النيل، وابحار المطلب الذي يقوم بأدائه التمثيلي الفنان وليد فواز متخفيا.

وفي داخل السوق حيث يتحول الشافعي وصديقه؛ يسأل الشافعي ابن الحكم ويقول له ما بك، ليرد عليه ابن الحكم ويقول له اراجع ما فعلت معك، لا بد واني أخطأت والا لما فكرت بترك صحبته، ليجيبه الشافعي مبتسما ومن قال اني سأترك صحبتك.

وفي نظرة تعجب يقول ابن الحكم للشافعي "ألم تقل للتو انك تريد أن تنتقل إلى دار النصرة؟".

يبتسم الشافعي ويضحك ثم يرد على رفيقه ويقول له "وهل تغادر المحبة الافئدة عندما تغادر الأماكن، القلوب هي ما تجمعنا وليست الجدران.. دارك ممتلئة بالسياسيين ومريضي الحكم وكله جدار لا نفع فيه وانت تعلم اني لم أتى إلى مصر من أجل هذا ".

ينظر الشافعي إلى آخر السوق فيرى رجلا يتلصص عليه ويقول لصديقي في استهجان "لن يقترب مني أحدهم.. يا رجل بقائي في دارك صامتا يفسر على انحياز لهذا او لذاك، فأنا اكره السياسة السياسيين، وموتى عندهم له ثمن".

وتدور أحداث المسلسل على مدار خمسين عاما مع نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، حيث تشهد مصر في هذه الفترة صراعات على السلطة، ومحاولات انفصالية، وتشتت مذهبي، وضغوط اقتصادية ثقيلة، في وسط كل هذه الأمور يفد لمصر الإمام محمد بن إدريس الشافعي، ليسهم بحضوره وشخصيته وعلمه في تخطي مصر لهذه العقبات، وفي الوقت ذاته يعيد الإمام استكشاف حياته وماضيه، ليدرك أن الثبات على رأي رغم ظهور ما يثبت خطأ الرأي ليس أمرا محمودا.

ورسالة الإمام بطولة خالد النبوي، وكوكبة من ألمع النجوم أبرزهم أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، أحمد الرافعي، سلمى أبوضيف، بجانب نخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرين سيتم الإعلان عن أسمائهم قريبًا، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub - سعدي وجوهر".