نيللى كريم: أنا والسوشيال لسنا أصدقاء.. وفاتن حمامة لها أثر كبير فى حياتى

حلت الفنانة نيللي كريم، ضيفة على إيناس سلامة الشواف ببرنامجها "طريق ثالث"، على راديو إنرجي 92.1 وتحدثت عن تأثير بعض الأشخاص عليها وكيف تتعامل مع السوشيال ميديا.

وقالت نيللي كريم: "هناك الكثير من المواقف الأشخاص الذين أثروا عليا بشكل إيجابي خلال رحلتي الشخصية والفنية، خاصة أن حياتي كان بها تنوع كبير بداية من الباليه، ومن ثم العمل في التمثيل".

وتابعت: "بدأت من الفوزاير وكانت حلم كبير وغيرت فيا الكثير، ومن ثم بدأت بالعمل مع الفنانة القديرة فاتن حمامة من خلال مسلسل وجه القمر، وتعلمت منها الكثير فهي انسانة طبيعية جداً وقارئة ومثقفة وتحب الحياة، ومن خلال التعامل معها تعلمت الكثير وبدأت في فهم طبيعة المجال الفني".

وكشفت نيللي كريم عن حبها للقيام بالكثير من الأمور، قائلة: "أحب الاستمتاع بكل لحظة، فأنا شخص أحب التمثيل، الموسيقي، الرسم، الرقص، بحب القيام بأكثر من حاجة، فمثلاً أحب الخياطة والشغل اليديوي".

وقالت: "والدتي أثرت فيا بشكل كبير، فهي دائماً ترى أن المرأة عليها أن تكون قوية و أن عملها مهم، وكذلك أولادي أثرو عليا أصبحت اقلق عليهم بشكل أكبر وأعيش مشاكلهم"، وأكملت: "بحب كل قصص ديزني والنهايات السعيدة وبحب الحواديت والقصص، دائماً كنت أحب أن أعيش القصص التي تقدم في الأفلام".

وعن السوشيال ميديا، قالت نيللي كريم: "السوشيال ميديا قاسية جداً في أغلب الوقت، في حرب إليكترونية شغالة أغلب الوقت، لذلك بكون حريصة في التعامل معاها"، وأكملت: أنا والسوشيال ميديا مش صحاب اوي، لذلك أحب أن أتحدث عن أعمالي فقط على السوشيال ميديا ولا أرد على اي شخص، وكذلك لا أنشر صور كثيرة بصحبة أولادي".

ويعرض حاليا للنجمة نيللي كريم مسلسل “عملة نادرة" ضمن مسلسلات المارثون الرمضاني الحالي ويشاركها في بطولة المسلسل النجم أحمد عيد.