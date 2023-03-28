الثلاثاء 28 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
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تحقيقات ومتابعات

الحلقة 5 من «مذكرات زوج».. خالد الصاوى يدخل فى حالة حزن واكتئاب لهذا السبب

مذكرات زوج
مذكرات زوج

يترقب الجمهور معرفة الأحداث الجديدة بعدما شهدت الحلقة السابقة العديد من الأحداث والخلافات بين بطل العمل الفنان طارق لطفي “رؤوف” وزوجته الفنانة عائشة بن أحمد التي تقوم بدور شيرين في مسلسل مذكرات زوج.

أحداث مسلسل مذكرات زوج الحلقة 5

ويتحدث يوسف (عمر الشناوي) خلال أحداث الحلقة 5 من مسلسل مذكرات زوج مع يارا (سارة الشامي) عن طلبه الزواج منها وكيف أنه يحبها، وتحاول يارا إثناءه عن ذلك، ليبتعد عنها، وتتركه في النهاية وتعود إلى عملها، كما يدخل دكتور طه (خالد الصاوي) في حالة حزن واكتئاب بعد طلب زوجته نجيبة (سما إبراهيم) الانفصال عنه بعد المشاجرة التي نشبت بينه وبين طليقها السابق، ويطلب من مساعدته إغلاق أرقامهم لينعزل عن العالم.

مواعيد عرض مسلسل مذكرات زوج

يعرض مسلسل مذكرات زوج على شاشة قناة Cbc الساعة 8:45 مساء، وتأتي الإعادة الأولى الساعة 2 ونصف مساء، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 2 ونصف صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة واتش إت WATCH IT الإلكترونية، بينما تعرض الحلقة على شاشة قناة cbc دراما فى الساعة 11:15 مساء، والإعادة الساعة 5:30 صباحا، والساعة 11:45 صباحا.

أبطال مسلسل مذكرات زوج

مسلسل "مذكرات زوج" بطولة طارق لطفى، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، إدوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجى، الطفل آدم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج تامر تامر نادى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

تردد قناة cbc drama على نايل سات 2023

التردد: 11785.
الاستقطاب: الرأسي.
القمر الصناعي: نايل سات.
الاتجاه: 5/6.
معامل تصحيح الخطأ: 27500.
الجودة:   SD.

تردد آخر على النايل سات بجودة HD

التردد: 11785.
الاستقطاب: الرأسي.
القمر الصناعي: نايل سات.
الاتجاه: 5/6.
معامل تصحيح الخطأ: 27500.
الجودة: HD.

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