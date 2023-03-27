الأربعاء 29 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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تحقيقات ومتابعات

حمل إسراء.. الحلقة الـ5 من مسلسل «عملة نادرة» تشهد مفأجاة لمحمد فهيم

عملة نادرة
عملة نادرة

عرضت الحلقة الخامسة من مسلسل "عملة نادرة" مساء اليوم الأثنين في تمام الساعة السابعة والنصف، على قناة الـcbc يوميًا طيلة شهر رمضان المبارك للعام 2023.

أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل عملة نادرة 

شهدت الحلقة الخامسة تخمين إسراء "مريم الخشت" بأنها حامل، حيث قامت بالاتصال بصديقتها وتبلغها أنها تشعر بأنها حامل بسبب تأخر الدورة الشهرية، وتقول لها أنها تقرر أن تأخذ خطوة اختبار الحمل وتوافيها بما حدث.

و"عملة نادرة" يضم عددا كبيرا من نجوم الفن بطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبورية، رمزي العدل، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، ومحمد فهيم، وهشام عاشور، ريم رؤوف، كريم عبد العاطي بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب، مدير التصوير أحمد فهيم، مهندس الصوت زياد عزت، مهندس الديكور امير عبد العاطي، مصحح اللهجة عبد النبي الهواري، ملابس غادة وفيق، تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج جمال العدل.

بالتزامن مع عرض «عملة نادرة».. آثار الزواج بالإكراه على المرأة

وعادت نيللي كريم للتعاون مع المؤلف مدحت العدل بعد غياب 5 سنوات، منذ أن قدما سويًا مسلسل "لأعلى سعر" عام 2017، وشارك في بطولته كل من أحمد فهمي، زينة، نبيل الحلفاوي، إخراج ماندو العدل الذى يجدد هو الآخر تعاونه مع نيللي كريم للمرة الثالثة بعدما قدما سويًا مسلسل "فاتن أمل حربي" العام الماضي وقبله "لأعلى سعر".

موعد عرض مسلسل عملة نادرة 

يعرض مسلسل عملة نادرة على شاشة سي بي سي- CBC عبر شاشتها على مدار شهر رمضان الكريم، وذلك بشكل يومي في تمام الساعة 7:30 مساء، كما يعرض المسلسل أيضا على منصة واتش ات - WAtch IT، ويعاد عرض مسلسل عملة نادرة في تمام الساعة 1:30 صباحا على قناة cbc.

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