الحلقة 5 من «عملة نادرة».. فريدة سيف النصر تقرر إعطاء مكافأة لمن يبلغ عن «نادرة»

عرضت الحلقة الخامسة من مسلسل "عملة نادرة" مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة السابعة والنصف، على قناة cbc يوميًا طيلة شهر رمضان المبارك للعام 2023.

أحداث مسلسل عملة نادرة

تقرر نادرة "نيللي كريم" اللجوء بالشيخ المنزلاوي "رمزي العدل"، داخل كهف مليء بالغموض، وقال: "ده يوسف اللى جنن عيلة عبدالجبار"، ثم ينتقل المشهد لعائلة عبد الجبار، حيث تعامل زوجة مسعود بحدة معها، وتدافع عنها إسراء "مريم الخشت".

ويشمل المشهد حوارا يجمع عائلة عبد الجبار مابين مؤيد لنادرة وأخرين معترضين، وتأمر سكينة "فريدة سيف النصر" أن تخبر أهالي النجع أن من يخبر عن نادرة وابنها له مكافأة كبيرة.

ابطال و صناع مسلسل عملة نادرة

يذكر أن مسلسل "عملة نادرة" يضم عددا كبيرا من نجوم الفن بطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبورية، رمزي العدل، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، ومحمد فهيم، وهشام عاشور، ريم رؤوف، كريم عبد العاطي بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب، مدير التصوير أحمد فهيم، مهندس الصوت زياد عزت، مهندس الديكور امير عبد العاطي، مصحح اللهجة عبد النبي الهواري، ملابس غادة وفيق، تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج جمال العدل.

وعادت نيللي كريم للتعاون مع المؤلف مدحت العدل بعد غياب 5 سنوات، منذ أن قدما سويًا مسلسل "لأعلى سعر"، عام 2017، وشارك في بطولته كل من أحمد فهمي، زينة، نبيل الحلفاوي، إخراج ماندو العدل الذى يجدد هو الآخر تعاونه مع نيللي كريم للمرة الثالثة بعدما قدما سويًا مسلسل "فاتن أمل حربي" العام الماضي وقبله "لأعلى سعر".

يعرض مسلسل عملة نادرة على شاشة سي بي سي- CBC عبر شاشتها على مدار شهر رمضان الكريم، وذلك بشكل يومي في تمام الساعة 7:30 مساء، كما يعرض المسلسل أيضا على منصة واتش ات - WAtch IT، ويعاد عرض مسلسل عملة نادرة في تمام الساعة 1:30 صباحا على قناة cbc.